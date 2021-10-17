Собачка ходила по обочине дороги и буквально умолял о помощи. На него наткнулся велосипедист Дэвид Веласкес вместе со своими друзьями.

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Голова собаки была заблокирована

Велосипедисты рассказали, что не сразу поняли ситуацию. Собачка плакала, и они слышали ее голос. Впоследствии воочию увидели, в какой он беде. Оказалось, что он полностью застрял головой в бутылке. Собачка пыталась крутить головой, чтобы сбросить капкан, но напрасно.

Как она одела на себя бутылку – непонятно. Впрочем, велосипедисты сразу поняли – должны помочь животному, иначе оно погибнет. Доставали собачку из ловушки двое: дочь Дэвида держала щенка, чтобы он не сопротивлялся, а Дэвид – разорвал бутылку и вытащил с головы.

Счастью бедного собаки не было предела: он радостно вилял хвостом и прыгал на своих спасителей.

Дэвид отметил, что он с друзьями хотел присмотреть за собачкой и помочь ей найти новый дом. Однако после освобождения она очень быстро убежала прочь.