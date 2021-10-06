В социальных сетях активно распространяется видео, где двое мужчин спасли кенгуру из озера Берли Гриффин в Австралии.

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Двое велосипедистов бросили свой транспорт и поспешили на помощь. Хотя рядом с набережной вода была высотой всего до колена, однако животное не могло выбраться.

Вероятно, сначала это произошло из-за испуга, а потом холод постепенно начал его усыплять. Если бы не мужчины, животное могло бы умереть от переохлаждения или утонуть.

Несмотря на то, что кенгуру не хищник, но он может отбиваться сильными задними ногами. Однако животное было слишком измучено, чтобы защищаться. Это помогло мужчинам взять кенгуру "под руки" и вынести на берег.

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Когда его отпустили, то животное еще остался стоять с мужчинами. Впоследствии кенгуру взяло за руку спасателя, чем поразил людей вокруг.

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Смотрите видео: как мужчины спасали кенгуру