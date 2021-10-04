В убежище Nolin River Wildlife мужчина принес енота, которого назвал Бун. Он отметил, что зверя в зубах притащила домой его собака. Енот еще был совсем маленьким и только начал открывать глаза.

Интересно Как можно весело и полезно развлечь любимого кота

Сотрудница приюта Мэри Ки решила заняться животным. Когда Бун взрослел, женщина начала замечать странные особенности в его движениях. У енота оказалась редкая патология – гипоплазия мозжечка, негативно влияет на координацию и тонус мышц.

Кроме того, Буну не удавалось делать первые шаги, ведь он подскакивал, падал и не мог синхронизировать движение конечностей. Тогда Мери решила найти для енота какое-то специальное устройство, что помогло бы ему синхронизироваться. Однако оно слишком дорого стоило.

Тогда женщина решила попросить старшеклассников-инженеров из школы, которая была рядом, смастерить для Буна ходунки.

Расса Пайка, который является преподавателем инженерного дела, предложение Мэри заинтересовало. Мужчина рассказал о ней своим ученикам, и они решили помочь еноту. На разработку и реализацию проекта подростки потратили несколько месяцев.

Громоздкие ходунки Буну не сразу понравились. Однако чем больше он двигался, тем сильнее увлекался процессом, привыкал к новым возможностям и радовался тому, что может ходить.

В основном после лечения убежище Nolin River Wildlife пытается вернуть животных в живую природу. Однако Бун останется жить среди людей.

Благодаря ходункам, енот много времени проводит на улице, исследует территорию приюта и завел себе друга – пиренейскую горную собаку Бентон. Пес не отходит от Буна и пытается защищать.

Читайте также Незнакомец вернул собаке ее украденного щенка: трогательная реакция четырехлапой

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.