Оленя с шиной на шее заметили еще в 2019 году. Однако сотрудникам службы охраны дикой природы штата Колорадо не удавалось поймать животное.

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Экспертам пришлось усыпить оленя с помощью дротика, чтобы помочь ему избавиться от автомобильной шины на шее. Однако животному пришлось немного подпилить рога, поскольку покрышку разрезать не удавалось. Сотрудник управления парков и лесов Колорадо Скотт Мердок объяснил, что все из-за металлических нитей, которые не удалось разрезать.

За то время, что олень носил шину на шее, внутри накопилось несколько килограммов грязи и хвои – это значительно усложняло жизнь животному.

Несмотря на это, состояние здоровья животного оставалось хорошим. "Я на самом деле очень удивился, когда понял, что он в очень хорошей форме", — добавил Мердок. За 2 года шина не повредила шею оленя. На ней был немного стертый волосяной покров и виднелась небольшая открытая рана размером с монету, однако в целом он не был поврежден.

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