Часто они сами считают это спортом. Однако, зоозащитники напомнили несколько фундаментальных отличий между спортом и жестокостью ради развлечения.

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Охота – это каменный век

Зоозащитная организация UAnimals отмечает: время, когда человеку нужно было убивать диких животных – давно прошло. Теперь двуногим не нужно уничтожать других ради того, чтобы прожить. Охота пока стала просто обычной игрушкой ради удовольствия. При том, что сейчас человек имеет целый арсенал, который придает ему значительного преимущества: тепловизоры, ночные прицелы и другую технику.

Последствия охоты для животных:

сокращение генетического разнообразия видов;

разрыв семей;

стресс для других животных, из-за которого некоторые виды животных исчезают с отдельных территорий, а экосистема становится беднее;

многие животные остаются сиротами, что приводит к их гибели и увеличивает количество жертв;

мучительная и долгая смерть невинных животных.

Но не стоит забывать, что спорт предусматривает соревнования между сторонами, которые дали свое согласие на участие,

– напомнили в UAnimals.

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Охота в Украине

Охота в Украине разрешена, и ее в частности регулирует закон Украины " Об охотничьем хозяйстве и охоте ". Допускают к охоте только тех охотников, которые имеют государственное удостоверение охотника и ежегодную контрольную карточку учета добытой дичи и нарушений правил охоты с отметкой об уплате государственной пошлины, разрешение на оружие и разрешение на добычу охотничьих животных.

Нарушение закона влечет за собой дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность.

Самое суровое наказание можно получить за:

нарушение правил охоты, если оно причинило существенный вред,

незаконную охоту в заповедниках или на других территориях и объектах природно-заповедного фонда,

охота на зверей, птиц или другие виды животного мира, занесенные в Красную книгу Украины.

Впрочем, наказание за такое – штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов, общественные работы или ограничением свободы. Это уголовное преступление относит к категории уголовных проступков.

Альтернативные способы охоты

На территории охотничьего хозяйства "Моровское" в Козелецком районе Черниговской области развели диких животных на площаде более 160 гектаров. Все для того, чтобы охотники могли на них охотиться с фотоаппаратами. В итоге – никаких убийств, но есть дух соревнования за лучшие кадры редких видов.

Подобная инициатива возникла еще более 10 лет назад на Волыни. Условия те же – охотник охотится только с фотоаппаратом. Того, кто зафиксировал больше животных, награждали как лучшего охотника.

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Полный текст публикации UAnimals

Отзыв каменных времен или жестокая современность? Спортсмены или убийцы? Времена, когда люди с палками охотились ради выживания, давно прошли. Но, к сожалению, охота не исчезла, а охотники продолжают убивать животных ради удовольствия. Вот только теперь они имеют оружие, тренированных собак, тепловизоры, ночные прицелы и другие средства, которые предоставляют им значительное преимущество.

Охотники считают, что охота – это такой вид спорта, но последствия каждого "турнира":

мучительная и часто очень долгая смерть невинных животных;

сокращение генетического разнообразия видов;

разрыв семей животных (да, большинство животных живут семьями и чувствуют боль утраты)

стресс для всех животных, из-за которого некоторые виды животных исчезают с отдельных территорий, а экосистема становится беднее;

огромное количество животных остается сиротами, в конце концов приводит к их гибели и увеличивает количество жертв.