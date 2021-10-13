Часто вони самі вважають це спортом. Однак, зоозахисники нагадали декілька фундаментальних відмінностей між спортом і жорстокістю заради розваги.

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Полювання – це кам'яний вік

Зоозахисницька організація UAnimals зазначає: час, коли людині потрібно було вбивати диких тварин – давно минув. Тепер двоногим не потрібно знищувати інших заради того, щоб прожити. Полювання наразі стало просто звичайною забавкою задля задоволення. При тому, що зараз людина має цілий арсенал, який надає їй значної переваги: тепловізори, нічні приціли та іншу техніку.

Наслідки полювання для тварин:

скорочення генетичного різноманіття видів;

розрив сімей;

стрес для інших тварин, через який деякі види тварин зникають з окремих територій, а екосистема стає біднішою;

багато тварин залишаються сиротами, що призводить до їхньої загибелі та збільшує кількість жертв;

болісна та довга смерть невинних тварин.

Але не варто забувати, що спорт передбачає змагання між сторонами, які дали свою згоду на участь,

– нагадали в UAnimals.

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Полювання в Україні

Мисливство в Україні дозволено, і його зокрема регулює закон України "Про мисливське господарство та полювання". Допускають до полювання лише тих мисливців, які мають державне посвідчення мисливця та щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита, дозвіл на зброю та дозвіл на добування мисливських тварин.

Порушення закону тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільноправову або кримінальну відповідальність.

Найсуворіше покарання можна отримати за:

порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду,

незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду,

полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України.

Втім, покарання за таке – штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів, громадські роботи або обмеженням волі. Це кримінальне правопорушення відносить до категорії кримінальних проступків.

Альтернативні способи полювання

На території мисливського господарства "Моровське" в Козелецькому районі Чернігівщини розвели диких тварин на площі понад 160 гектарів. Усе для того, аби мисливці могли на них полювати із фотоапаратами. У підсумку – ніяких убивств, але є дух змагання за найкращі кадри найрідкісніших видів.

Подібна ініціатива виникла ще понад 10 років тому на Волині. Умови ті ж – мисливець полює лише із фотоапаратом. Того, хто зафіксував найбільше тварин, нагороджували як найкращого мисливця.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Повний текст публікації UAnimals

Відгук кам'яних часів чи жорстока сучасність? Спортсмени чи вбивці? Часи, коли люди з палицями полювали заради виживання, давно пройшли. Але, на жаль, полювання не зникло, а мисливці продовжують вбивати тварин заради задоволення. От тільки тепер вони мають зброю, тренованих собак, тепловізори, нічні приціли та інші засоби, які надають їм значної переваги.

Мисливці вважають, ніби полювання – це такий вид спорту, але наслідки кожного "турніру":

болісна та часто дуже довга смерть невинних тварин;

скорочення генетичного різноманіття видів;

розрив сімей тварин (так, більшість тварин живуть сім’ями та відчувають біль втрати);

стрес для всіх тварин, через який деякі види тварин зникають з окремих територій, а екосистема стає біднішою;

величезна кількість тварин залишається сиротами, що зрештою призводить до їхньої загибелі та збільшує кількість жертв.

Мисливці власноруч знімають процес полювання та нерідко викладають кадри з мертвими тваринами у соцмережі, хизуючись цим, наче спортивними перемогами.

Але не варто забувати, що спорт передбачає змагання між сторонами, які дали свою згоду на участь. Якщо вважаєте, що у 21 столітті немає місця для такого "спорту", ставте +