Пожежник Малькольн Кортнер вирушив гасити пожежу в одній з квартир. Там заблокованим залишився 16-місячний мастиф, який вже надихався димом.

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Врятований на пожежі мастиф

Кортнер зміг витягти цуценя в безпечне місце, де працівники служби швидкої допомоги дали з балону тварині кисень. Йому було зле, адже він встиг надихатися продуктами горіння.



Песику одягли кисневу маску / Фото з People

Коли міська служба з догляду за тваринами прибула на місце події, власнику собаки повідомили, що їхній улюбленець потребуватиме "потенційно дорогого лікування" або зіткнеться з евтаназією.

Власник, на здивування рятувальників, вирішив приспати собаку. Однак цього ніяк не міг допустити пожежник, який зачарувався песиком. Він захотів усиновити тварину і особисто оплатити його лікування.

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За словами міської влади, прохання Кортнера задовільнили. Нового улюбленця рятувальник назвав Джорджем.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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