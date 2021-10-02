На місце пожежі приїхали рятувальники з Берислава. Вони почали гасити вогонь і раптово один з них побачив малят у траві.
Дізнайтеся Як можна весело та корисно розважити улюбленого кота
Зайченят врятували з вогню
Пожежа почалася біля міського сміттєзвалища. Зайченята, чия домівка згоріла, вирішили сховатися у чагарники. Але так малята опинилися у вогняній пастці.
На щастя, їх помітив рятувальник Олександр Муравський. Він взяв їх на руки, і малі навіть не пручалися. Командир пожежної частини вирішив подбати про тваринок і забрав їх до свого будинку.
Зайченята на руках у свого рятівника / Фото ДСНС
Спалювання трави шкодить тваринам
Восени, на жаль, люди палять траву за шкідливою і сумнозвісною традицією. Від таких вчинків страждають і люди, і тварини. Під особливим ударом – маленькі дикі тварини, які не мають, куди тікати і яким ніхто не може допомогти.
Які штрафи за спалювання трави / Інфографіка 24 каналу
Повний текст публікації ДСНС
Ось таких двох маленьких зайченят знайшли сьогодні, 1 жовтня, на Херсонщині бериславські вогнеборці під час гасіння сухої трави в районі міського сміттєзвалища.
Від вогню тваринки сховалися у чагарники, але потрапили у вогняну пастку, тож могли загинути. Коли вухасті опинились в надійних руках свого рятівника командира відділення 6-ї ДПРЧ Олександра Муравського, він вирішив, що подбає про них і зайченята тепер мешкатимуть в його будинку.
Цим малюкам пощастило, проте скільки ще беззахисних тваринок опиняється в смертельній небезпеці через діяльність людей, що й досі спалюють рослинність..