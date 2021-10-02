На место пожара приехали спасатели из Берислава. Они начали тушить огонь и внезапно один из них увидел малышей в траве.

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Зайчат спасли из огня

Пожар начался около городской свалки. Зайчата, чей дом сгорел, решили спрятаться в кусты. Но так малыши оказались в огненной ловушке.

К счастью, их заметил спасатель Александр Муравский. Он взял их на руки, и малыши даже не сопротивлялись. Командир пожарной части решил позаботиться о животных и забрал их в свой дом.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.



Зайчата на руках у своего спасителя / Фото ГСЧС

Сжигание травы вредит животным

Осенью, к сожалению, люди зжигают траву по вредной и печальной традиции. От таких поступков страдают и люди, и животные. Под особым ударом – маленькие дикие животные, которым некуда бежать и которым никто не может помочь.

Помните! Выжигание травы – это преступление против людей, животных и окружающей среды. Чтобы не было сухой травы, нужно своевременно обкашивать участки. Не лишайте животных их дома и жизни.



Штрафы за сжигание травы / Инфографика 24 канала

Полный текст публикации ГСЧС

Вот таких двух маленьких зайчат нашли сегодня, 1 октября, на Херсонщине Бериславские пожарные во время тушения сухой травы в районе городской свалки.

От огня животные спрятались в кусты, но попали в огненную ловушку, поэтому могли погибнуть. Когда ушастые оказались в надежных руках своего спасителя командира отделения 6-й ДПРЧ Александра Муравского, он решил, что позаботится о них и зайчата теперь живут в его доме.