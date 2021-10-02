На место пожара приехали спасатели из Берислава. Они начали тушить огонь и внезапно один из них увидел малышей в траве.
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Зайчат спасли из огня
Пожар начался около городской свалки. Зайчата, чей дом сгорел, решили спрятаться в кусты. Но так малыши оказались в огненной ловушке.
К счастью, их заметил спасатель Александр Муравский. Он взял их на руки, и малыши даже не сопротивлялись. Командир пожарной части решил позаботиться о животных и забрал их в свой дом.
Зайчата на руках у своего спасителя / Фото ГСЧС
Сжигание травы вредит животным
Осенью, к сожалению, люди зжигают траву по вредной и печальной традиции. От таких поступков страдают и люди, и животные. Под особым ударом – маленькие дикие животные, которым некуда бежать и которым никто не может помочь.
Штрафы за сжигание травы / Инфографика 24 канала
Полный текст публикации ГСЧС
Вот таких двух маленьких зайчат нашли сегодня, 1 октября, на Херсонщине Бериславские пожарные во время тушения сухой травы в районе городской свалки.
От огня животные спрятались в кусты, но попали в огненную ловушку, поэтому могли погибнуть. Когда ушастые оказались в надежных руках своего спасителя командира отделения 6-й ДПРЧ Александра Муравского, он решил, что позаботится о них и зайчата теперь живут в его доме.
Этим малышам повезло, однако сколько еще беззащитных животных оказывается в смертельной опасности из-за деятельности людей, до сих пор сжигают растительность.