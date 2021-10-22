У тваринному світі також трапляються випадки, коли матері відмовляються від дітей. Бенні був найменшим, проте мама не годувала та не вилизувала його.

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Господиня ферми намагалася самостійно вигодовувати малюка з пляшечки, але він відмовлявся від їжі. Тоді ретривер Лілі вирішила замінити Бенні маму. За слова власниці, вона завжди була найніжнішою з трьох собак, адже добріше ставилася до людей і тварин. Також зазначила, що Лілі дуже вдумлива та спокійна натура.

Дивіться відео піклування Лілі про Бенні:

Як тільки собака почала доглядати за Бенні, він оживився і почав їсти. Вона навіть намагалася годувати його своїми грудьми, тому господиня підсувала пляшечку з підігрітим молоком. Зараз ягня вже підросло, але Лілі продовжує піклуватися про нього.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Дивіться відео про Бенні та Лілі:

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"Сім'я – не завжди ті, хто вас народив. Лілі завжди буде любити Бенні, мов свого власного. Бенні завжди буде любити свою маму Лілі. Він ніколи більше не відчує самотності та відторгнення", – зазначила господиня.