Майбутні власники повинні пам'ятати, що навіть маленькі песики потребують прогулянок. Однак це можна робити нерегулярно, привчивши песика ходити в туалет на лоток або спеціальну пелюшку. Але пам'ятайте, що й маленьким породам необхідно робити щеплення, обробляти їх від паразитів та дресирувати – щоб ваш песик не просидів усе життя у квартирі, а міг супроводжувати вас на вулиці чи в парку.

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1. Йоркширський тер'єр



Собака породи йоркширський тер'єр / Фото Unsplash

Вага: 2 – 3,2 кілограма.

2 – 3,2 кілограма. Зріст: 15 – 17 сантиметрів.

15 – 17 сантиметрів. Тривалість життя: 12 – 15 років.

​Йоркширський тер'єр – веселий та відданий собака. Вони добре ладнають з дітьми, легко піддаються дресируванню, однак досить вперті на непосидючі.

Крихітний розмір йоркширських тер'єрів дозволяє їм чудово почуватися у квартирі. Але йорк із радістю піде на прогулянку з вами – ці песики, які всі тер'єри, досить витривалі.

2. Бішон фризе



Собака породи бішон фризе / Фото Unsplash

Вага: 2,5 – 3 кілограми.

2,5 – 3 кілограми. Зріст: 25 – 30 сантиметрів.

25 – 30 сантиметрів. Тривалість життя: 12 – 15 років.

Маленький собака із породи бішонів (болонок). Ці песики мають гарну білу шерсть, що потребує регулярного вичісування, стрижки та догляду.

Бішони – вірні супутники як дорослих, так і дітей. Однак ці песики можуть легко навчитися ходити в туалет на лоток, а для ігор та фізичної активності їм достатньо квартири. Втім, собаки породи бішон фризе із задоволенням будуть супроводжувати вас на прогулянці парком кілька разів на тиждень.

3. Мопс



Собака породи мопс / Фото Unsplash

Вага: 6 – 8 кілограмів.

6 – 8 кілограмів. Зріст: 28 – 32 сантиметри.

28 – 32 сантиметри. Тривалість життя: 13 – 14 років.

Мопси – доволі ліниві та спокійні собаки. Вони цілком можуть не гуляти на вулиці кілька днів, якщо привчити їх ходити в туалет на лоток або пелюшку.

Однак мопси схильні до набору ваги. Тому їм обов'язково потрібно давати фізичні навантаження й виводити на прогулянки кілька разів на тиждень.

Власники мопсів повинні зважати на те, що коротка морда песиків може призводити до ускладненого дихання. Тому не можна вигулювати мопсів у сильну спеку – це небезпечно для їх здоров'я і навіть життя.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

4. Японський хін



Собака породи японський хін / Фото Pixabay

Вага: 2 – 5 кілограмів.

2 – 5 кілограмів. Зріст: 20 – 27 сантиметрів.

20 – 27 сантиметрів. Тривалість життя: 10 – 12 років.

​Це милі та делікатні собаки. Вони ласкаві, чудово товаришують з дітьми та іншими тваринами. Японський хін ідеально підходить для проживання у квартирі й може звикнути до лотка. Однак песик цієї породи із задоволенням гулятиме на вулиці, тому не позбавляйте його такої можливості хоча б 2 – 3 рази на тиждень.

Довга й густа шерсть японського хіна не потребує особливого догляду. Оскільки у родоводі цих песиків є спанієлі, їх хутро має водовідштовхувальні властивості. Хіна не потрібно стригти чи тримінгувати. Достатньо 1 – 2 рази на тиждень вичісувати собаку.

5. Чихуахуа



Собака породи чихуахуа / Фото Unsplash

Вага: 0,5 – 3 кілограми.

0,5 – 3 кілограми. Зріст: 15 – 23 сантиметри.

15 – 23 сантиметри. Тривалість життя: 11 – 14 років.

Ці крихітні собаки із задоволенням проводять час із господарями, але через свій невеликий розмір їм достатньо місця для бігу та гри у квартирі. Однак краще не заводити чихуахуа, якщо пес буде цілий день удома сам – ці песики погано переносять тривалу розлуку із господарем.

Якщо ви захочете взяти улюбленця на прогулянку, знайте, що чихуахуа – невтомні та витривалі песики, тому із задоволенням будуть супроводжувати вас всюди. А коли собака втомиться – його можна посадити в сумку чи рюкзак із доступом повітря та продовжити свій маршрут.

Пам'ятайте, що чихуахуа погано витримують низькі температури – обов'язково одягайте песиків у зручний одяг на прогулянки в мороз.

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