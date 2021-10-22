Будущие владельцы должны помнить, что маленькие собачки также нуждаются в прогулках. Однако это можно делать нерегулярно, приучив песика ходить в туалет на лоток или специальную пеленку. Но помните, что и маленьким породам необходимо делать прививки, обрабатывать их от паразитов и дрессировать – чтобы ваш песик не просидел всю жизнь в квартире, а мог сопровождать вас на улице или в парке.
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1. Йоркширский терьер
Собака породы йоркширский терьер / Фото Unsplash
- Вес: 2 – 3,2 килограмма.
- Рост: 15 – 17 сантиметров.
- Продолжительность жизни: 12 – 15 лет.
Йоркширский терьер – веселая и преданная собака. Они хорошо ладят с детьми, легко поддаются дрессировке, однако довольно упрямые на непоседливые.
Крошечный размер йоркширских терьеров позволяет им прекрасно чувствовать себя в квартире. Но йорк с радостью пойдет на прогулку с вами – эти собачки, как и все терьеры, достаточно выносливы.
2. Бишон фризе
Собака породы бишон фризе / Фото Unsplash
- Вес: 2,5 – 3 килограмма.
- Рост: 25 – 30 сантиметров.
- Продолжительность жизни: 12 – 15 лет.
Маленькая собака из породы бишонов (болонок). Эти собачки обладают красивой белой шерстью, которая требует регулярного вычесывания, стрижки и ухода.
Бишоны – верные спутники как взрослых, так и детей. Однако эти собачки могут легко научиться ходить в туалет на лоток, а для игр и физической активности им достаточно квартиры. Впрочем, собаки породы бишон фризе с удовольствием будут сопровождать вас на прогулке по парку несколько раз в неделю.
3. Мопс
Собака породы мопс / Фото Unsplash
- Вес: 6 – 8 килограммов.
- Рост: 28 – 32 сантиметра.
- Продолжительность жизни: 13 – 14 лет.
Мопсы – довольно ленивые и спокойные собаки. Они вполне могут не гулять на улице несколько дней, если приучить их ходить в туалет на лоток или пеленку.
Однако мопсы склонны к набору веса. Поэтому им обязательно нужно давать физические нагрузки и выводить на прогулки несколько раз в неделю.
Владельцы мопсов должны учитывать, что короткая морда собак может привести к затрудненному дыханию. Поэтому нельзя выгуливать мопсов в сильную жару – это опасно для их здоровья и даже жизни.
4. Японский хин
Собака породы японский хин / Фото Pixabay
- Вес: 2 – 5 килограммов.
- Рост: 20 – 27 сантиметров.
- Продолжительность жизни: 10 – 12 лет.
Это милые и деликатные собаки. Они ласковые, прекрасно дружат с детьми и другими животными. Японский хин идеально подходит для проживания в квартире и может привыкнуть к лотку. Однако собака этой породы с удовольствием будет гулять на улице, поэтому не лишайте его такой возможности хотя бы 2 – 3 раза в неделю.
Длинная и густая шерсть японского хина не требует особого ухода. Поскольку в родословной этих собачек есть спаниели, их мех обладает водоотталкивающими свойствами. Хина не нужно стричь или тримминговать. Достаточно 1 – 2 раза в неделю вычесывать собаку.
5. Чихуахуа
Собака породы чихуахуа / Фото Unsplash
- Вес: 0,5 – 3 килограмма.
- Рост: 15 – 23 сантиметра.
- Продолжительность жизни: 11 – 14 лет.
Эти крошечные собаки с удовольствием проводят время с хозяевами, но из-за своего небольшого размера им достаточно места для бега и игры в квартире. Однако лучше не заводить чихуахуа, если пес будет целый день дома один – эти собачки плохо переносят длительную разлуку с хозяином.
Если вы захотите взять любимца на прогулку, знайте, что чихуахуа – неутомимые и выносливые песики, поэтому с удовольствием будут сопровождать вас повсюду. А когда собака устанет – ее можно посадить в сумку или рюкзак с доступом воздуха и продолжить свой маршрут.
Помните, что чихуахуа плохо выдерживают низкие температуры – обязательно одевайте собак в удобную одежду на прогулки в мороз.
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Как правильно гулять с собаками
- Во время прогулки нужно держать собаку любого размера на поводке.
- Даже если ваш пес маленький и не испугает прохожих, поводок убережет любимца от других собак, которые могут быть агрессивными, автомобилей и тому подобное.
- Маленькую собаку проще украсть – поводок спасет вашего любимца от людей с недружелюбными намерениями.
- Собака на поводке защищена от яда, который могут разбрасывать на земле, а также других опасностей, которые подстерегают в городе.