Ловите фантастическую возможность незабываемо провести время со своим четвероногим другом и вместе преодолеть дистанцию на забегах с собаками PRO PLAN® DOG RUN, которые состоятся 23 октября на ВДНХ, в первый день мероприятия 12th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021.

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Все по-настоящему: стартовый номер, чип, медаль на финише и непревзойденные эмоции!

Выбирай комфортную дистанцию, регистрируйся и выходи на старт!

PRO PLAN® DOG RUN 1 km – детальная информация.

– детальная информация. PRO PLAN® DOG RUN 3 km – детальная информация.

– детальная информация. PRO PLAN® DOG RUN 5 km – детальная информация

Какие условия забега с собаками

Важно, чтобы в течение всего забега, а также после и во время награждения, участник держал собаку только на поводке.

Участие могут принимать животные всех пород. Однако во время регистрации нужно выбрать группу, в которой подходит домашний любимец:

Маленькие собаки. Рост в холке до 56 сантиметров.

Рост в холке до 56 сантиметров. Большие собаки. Рост в холке от 57 сантиметров.

Организаторы отмечают, что собаки, которые отнесены к потенциально опасных пород, обязательно наличие намордника и поводка длиной до 1,2 метра. Добавив, что это условие является согласно Правилам содержания собак и кошек в городе Киеве, утвержденных Решением Киевского городского совета от 25.10.2007 г. № 1079/3912.

С нетерпением ждем встречи.

Смотрите видео о забеге с собаками:

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, которое содержит все необходимые его организму питательные вещества.