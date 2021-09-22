Поводок – обязательный аксессуар, которым каждый хозяин собаки должен пользоваться. Также он создан не только для обеспечения безопасности посторонних людей, но и для удобства самой собаки.

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Так говорит закон

По закону, в Украине выгуливать собаку в общественных местах нужно на поводке и с намордником. В соответствии со статьей 22 закона №3447-IV лицо, которое выгуливает собаку вне места его постоянного содержания, обязано обеспечить наличие намордника, поводка и ошейника с идентификационными метками.



По закону Украины, собака в общественном месте должна быть на поводке и в наморднике / Фото с Unsplash

Ответственность за нарушение предусматривает часть 1 статьи 154 административного кодекса. Так, за выгул собак без поводка и намордника или в отведенных для этого местах можно получить штраф от 17 гривен до 51 гривны.

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Опасности улицы, при которых поводок может стать спасителем

Поводок – универсальное средство, чтобы остановить действия собаки, предостеречь от опасности и держать ее рядом. Можно смоделировать десятки ситуаций, при которых лямка на шее любимца может спасти от опасности. Предлагаем только несколько из них.

Столкновение с автомобилем

Изо всех сил бегая и играя, собака просто может не заметить авто и попасть под колеса. При столкновении с машиной собака, скорее всего, пострадает больше, чем железный конь. Ее придется лечить, и в лучшем случае, она получит лишь ссадины.

К тому же повреждения авто должны ликвидировать за счет владельца собаки, поскольку он привел к ДТП.

Шум, фейерверки, петарды

Несмотря на запрет, часто взрослые запускают салюты, а дети – поджигают петарды. Есть десяток других звуков, которые могут просто напугать собаку. Если она будет на поводке, ее можно просто отвести в сторону и успокоить. Если без поводка, то она сможет далеко уйти, скрываясь от раздражителя. Так и появляются объявления "сбежал пес".

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Поведение неадекватных людей

Люди навеселе могут быть опаснее авто. Собаки в основном не переносят запаха алкоголя и начинают лаять на посторонних. Пытаясь перелить свою обиду на мир и животное, такие люди способны ударить собаку или бросить в него что-то.

Также опасность могут нести дети: не имея надлежащего воспитания об отношении к животным, они могут навредить собаке.



Поводок защищает от авто и посторонних людей / Фото Akc.org

Яд на улицах

К сожалению, до сих пор не искоренена порочная практика "борьбы с бездомными животными". Периодически появляются новости о том, что люди разбрасывают отравленную пищу, пытаясь таким образом уменьшить численность бездомных кошек и собак.

Также яд раскидывают коммунальщики, борясь с грызунами или насекомыми. Такое опасное "лакомство" может оказаться в пасти любознательной собаки, и понятно к каким последствиям это приведет.

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Опасность от других животных

На улице могут встретиться другие собаки , которые далеко не всегда доброжелательно настроены к чужакам. Если обе собаки будут на поводках – конфликт ограничится лаем, а если нет – возможные травмы.

Собака-кобель может убежать за сукой, у которой течка . Увлекшись, он может не найти обратной дороги к хозяину.



Не каждый контакт с посторонней собакой может закончиться счастливо / Фото Pawsandreward

Другую опасность представляют кошки . Во-первых, собака, конечно, может причинить им вред. Во-вторых, защищаясь, кот может сильно поцарапать морду собаке, задев глаза, нос, уши.

Некоторые просто не хотят или не могут контактировать с собакой

Собака без поводка может причинить значительные неприятности посторонним людям.

У некоторых может быть аллергия на шерсть, слюну, частицы кожи.

Есть люди, которые имеют фобию перед собаками.

В конце концов люди не обязаны любить собаку так, как любит хозяин, они могут просто не хотеть общаться с ней.