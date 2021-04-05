В центре Киева зафиксировали массовые отравления собак. Чтобы остановить травлю четвероногих, креативное агентство ANGRY Agency разработала серию постеров. Распечатать их может каждый желающий.

Авторы постеров рассказали: к ним в офис часто заходит пес, которого они кормят и любят. С ним креативщики гуляют в районе Золотых ворот.

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Травля собак в Киеве

Впрочем, этими же улицам, кроме любителей собак, ходят и те, кто пытаются от них избавиться. Люди втихаря рассыпают опасные вещества, чтобы отравить четвероногих. Выход, как защитить собак – убрать таблетки раньше, чем их съедят собаки. Именно для этого и создали информационные постеры.

"На улицах города раскидывают ядовитые для собак таблетки и порошки. Если собака их съест или вдохнет, это может привести к смерти. Подберите яд вы, чтобы не подобрала собака. Не забывайте о перчатках", – написано на плакате.



Плакаты против отравления собак / Картинки ANGRY Agency

Скачать постер можно по этой ссылке. Они в открытом доступе и воспользоваться ими может любой желающий.

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