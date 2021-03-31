Даже если вы не можете взять животное с улицы домой, есть простые шаги, которые помогут бездомным животным выжить. Прочитайте и запомните их, чтобы знать, как действовать, если встретите на улице собаку или кошку.

Специалисты зоозащитного движения UAnimals дают советы как действовать в случае, если вы нашли на улице беспризорное животное. Не все могут забрать собаку или кошку домой, но не проходить мимо может каждый.

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Накормите

Носите с собой пакетик корма. Купите небольшой и дешевый вариант и положите в сумку. Когда вы встретите бездомное животное – сможете его покормить.



Носите с собой небольшой пакетик корма / Фото Zooclub

Дайте воды

Вы можете оставлять питьевую воду для животных в своем дворе, например. В некоторых городах есть специальные мисочки для животных, куда прохожие могут налить воды. Если на улице вы встретили животное и имеете бутылку воды – можно полить воду тонкой струйкой перед его мордой или обрезать бутылку и сделать импровизированную мисочку. Вода для животных – это вопрос жизни, особенно в жару.

Стерилизуйте

Если нашли уличное животное или оно поселилось в вашем дворе, на предприятии и так далее – запишите его на стерилизацию. Во многих городах бездомных животных можно стерилизовать бесплатно. Не обрекайте будущих щенков или котят на уличную жизнь.

Сделайте укрытие

Из простых недорогих материалов: картона, досок, пенопласта, клеенки, можно сделать будки как для собак, так и для кошек. На зиму будку можно установить на поддоне, а внутрь положить сено.

Попробуйте найти дом



Сфотографируйте собаку и сделайте объявление о поиске дома в соцсетях / Фото Pets

Сделайте фото животного, опубликуйте его в соцсетях. Попробуйте описать характер, размер, примерный возраст животного. На период до пристройства можно отправить животное на платную передержку: такую ​​услугу предоставляют ветеринарные клиники и частные лица.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев.

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