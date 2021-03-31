Навіть якщо ви не можете взяти тварину з вулиці додому, є прості кроки, що допоможуть бездомним тваринам вижити. Прочитайте та запам'ятайте їх, щоб знати, як діяти, якщо зустрінете на вулиці собаку або кішку.

Фахівці зоозахисного руху UAnimals дають поради як діяти в разі, якщо ви знайшли на вулиці безпритульну тварину. Не всі можуть забрати собаку чи кішку додому, але не проходити повз може кожен.

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Нагодуйте

Носіть із собою пакетик корму. Купіть невеликий і дешевий варіант та покладіть до сумки. Коли ви зустрінете бездомну тварину – зможете її погодувати.



Носіть із собою невеликий пакетик корму / Фото Zooclub

Дайте води

Ви можете залишати питну воду для тварин у своєму дворі, наприклад. У деяких містах є спеціальні мисочки для тварин, куди перехожі можуть налити води. Якщо на вулиці ви зустріли тварину й маєте пляшку води – можна полити воду тонкою цівкою перед її мордою або обрізати пляшку й зробити імпровізовану мисочку. Вода для тварин – це питання життя, особливо у спеку.

Стерилізуйте

Якщо знайшли вуличну тварину або вона оселилася у вашому дворі, на підприємстві тощо – запишіть її на стерилізацію. У багатьох містах бездомних тварин можна стерилізувати безкоштовно. Не нарікайте майбутніх цуценят чи кошенят на вуличне життя.

Зробіть укриття

З простих недорогих матеріалів: картону, дощок, пінопласту, клейонки можна зробити будки як для собак, так і для котів. На зиму будку можна встановити на піддоні, а всередину покласти сіно.

Спробуйте знайти дім



Сфотографуйте собаку та зробить оголошення про пошук дому в соцмережах / Фото Pets

Зробіть фото тварини, опублікуйте його в соцмережах. Спробуйте описати характер, розмір, приблизний вік тварини. На період до прилаштування можна відправити тварину на платну перетримку: таку послугу надають ветеринарні клініки та приватні особи.

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців.

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Відвезіть до ветеринара

Якщо ви зустріли хвору або покалічену тварину, не кидайте її напризволяще. Відвезіть до ветеринарної клініки. Якщо не можете оплатити лікування самостійно, спробуйте знайти волонтерів у своєму місті, які допоможуть зібрати кошти.