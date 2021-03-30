Популярна співачка поділилася фотографіями свого нового цуценяти в твітері. Цікаво, що малюка не придбали, а всиновили.

41-річна співачка опублікувала у соціальній мережі фото своїх дітей: 9-річної доньки Уіллоу та 4-річного сина Джеймсона. Діти тримали на руках миле цуценя.

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Thank you to the @labellefdn for helping us rescue our newest family member, Habañero Mountain Guy Kadashi Hart. We love the work that you do ️ #AdoptDontShop pic.twitter.com/xVerSPAkWD — P!nk (@Pink) March 29, 2021

Малюка назвали досить непростим прізвиськом Habañero Mountain Guy Kadashi Hart.

У своїй публікації зірка відзначила організацію з порятунку тварин із Лос-Анджелесу. Очевидно, що цуценя було врятоване саме фондом Labelle.

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Пінк полюбляє тварин, у її будинку вже близько 2 років також мешкає пес на прізвисько Неш. Про це співачка раніше повідомила в інстаграмі.