Певица Пинк спасла щенка: как выглядит ее новый любимец – фото
Популярная певица поделилась фотографиями своего нового щенка в твиттере. Интересно, что малыша не приобрели, а усыновили.
Источник:твитер P!nk
41-летняя певица опубликовала в социальной сети фото своих детей: 9-летней дочери Уиллоу и 4-летнего сына Джеймсона. Дети держали на руках милого щенка.
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Малыша назвали весьма непростой кличкой Habañero Mountain Guy Kadashi Hart.
В своей публикации звезда отметила организацию по спасению животных из Лос-Анджелеса. Очевидно, что щенок был спасен именно фондом Labelle.
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Пинк любит животных, в ее доме уже около 2 лет также живет пес по кличке Нэш. Об этом певица в свое время сообщила в инстаграме.
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