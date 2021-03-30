Популярная певица поделилась фотографиями своего нового щенка в твиттере. Интересно, что малыша не приобрели, а усыновили.

41-летняя певица опубликовала в социальной сети фото своих детей: 9-летней дочери Уиллоу и 4-летнего сына Джеймсона. Дети держали на руках милого щенка.

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Спасибо @labellefdn за помощь в спасении нашего нового члена семьи, Гая Хабаньеро, Кадаши Харта. Нам нравится твоя работа ️ #AdoptDontShop pic.twitter.com/xVerSPAkWD - P! Nk (@Pink) 29 марта 2021 г.

Малыша назвали весьма непростой кличкой Habañero Mountain Guy Kadashi Hart.

В своей публикации звезда отметила организацию по спасению животных из Лос-Анджелеса. Очевидно, что щенок был спасен именно фондом Labelle.

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