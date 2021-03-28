Необычная собака живет в Абу-Даби, ОАЭ. Пес считает до 10, решает простые задачи, различает цвета и формы предметов.

Секрет успеха собаки – в регулярных тренировках и немалом количестве собачьих лакомств. Пес родился в Японии, а сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Хозяева называют своего любимца Профессор Акира. Хозяйка собаки развивала ее способности с помощью метода карточек, который придумала сама.

Акира не только считает и знает цвета. Он также решает задачи японском и английском языках. Хозяйка утверждает, что пес обожает уроки. Конечно, в процессе дрессировки не обходится без угощения собаки лакомством.

Чтобы я что-то делал, это должно иметь смысл или приносить удовольствие, и обязательно за вознаграждение! Особенно меня вдохновляет вкусное угощение, – рассказывают на сайте Акиры.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Хозяйка Акиры убеждена, что такие задачи – важная часть воспитания и умственного развития собаки. Она решила научить пса решать задачи, когда поняла – собаке нужно тратить энергию. Пес оставался активным даже после длительных прогулок и долгой игры. Тогда и стало понятно – собаке не хватает более серьезных вызовов.

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Упражнения с карточками оказались настолько эффективными, что хозяйка Акиры захотела поделиться своей методикой с другими хозяевами собак. На сайте можно узнать о чудо-методе и даже приобрести специальные карточки.