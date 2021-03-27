Кошка Нала со своим хозяином Дином объехала десятки стран на велосипеде. При чем ни Дин из Шотландии, ни кошечка из Боснии не догадывались, что станут мегапопулярными, однажды случайно встретившись.

Как Дин встретил Налу

Два года назад сварщик из Шотландии Дин Николсон решил, что хочет кардинально изменить жизнь. Он сел на велосипед и отправился в кругосветное путешествие. Он собирался все время быть один, чтобы найти свой смысл жизни, познать и увидеть мир.

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Но не тут-то было. Где-то на границе Боснии и Черногории он нашел маленькую кошечку, которая долго бежала за ним и мяукала. Он решил на время взять ее с собой в корзину, отвезти к ветеринару и проверить, есть ли у нее микрочип.

У Дина была мысль, что кошечка потерялась, а на чипе будет информация. Но ее не оказалось.

Я посадил ее в сумку на раму, чтобы ей было удобно, и решил отвезти в ближайший город, чтобы проверить, есть ли у нее микрочип. Но чипа не было, а она забралась мне на плечо и уснула. И все, я понял, что она едет со мной путешествовать дальше,

– рассказал Дин в своем инстаграме.

С появлением на его пути кошки, планы Дина изменились. Во-первых, ему пришлось делить с ней велосипед: на передней части он оборудовал специальную корзинку, в которой кошке удобно и сидеть, и даже дремать.



Корзинка для Налы / Фото с 1bike1world

Во-вторых, в пути он теперь переживает не только о себе, но и четверолапой любимице. Ведь ей нужен корм, вода, туалет.

Она научила меня не торопиться и наслаждаться моментом. Когда она со мной на велосипеде, ее потребности превыше всего, так что путешествие сильно замедлилось. Мы часто останавливаемся и играем,

– рассказывает Дин.



Дин часто играется с кошечкой на природе / Фото с 1bike1world

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Звезды соцсетей

Сейчас на акаунте Дина 1bike1world 939 тысяч подписчиков. Он так по-прежнему и называется "1 велосипед – один мир" и напоминает о том, что Дин собирался ездить один.

Вместе они преодолели уже более 16 тысяч километров на велосипеде. В ближайших планах – путешествие в Таиланд.

Недавно Дин получил серебренную кнопку ютуба за свой канал. Там он публикует детальные впечатления о поездках, делится лайфхаками об уходе за кошкой.

Дин активно ведет профиль и публикует кошачьи фото с разных уголков планеты, в которые попадает. Также он занялся мерчем и создал календари с фото Налы, свитшоты с принтом кошки.