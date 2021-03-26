Альпаки – очень милые создания, но держать их дома мало кто решится. Однако семья из Австралии завела себе такого пушистого любимца и, кажется, совсем не жалеет.

Такое большое животное, как альпака, нужно держать в хлеву или сарае. Но только не эту красавицу по кличке Альфи – она спокойно живет в доме своих хозяев.

Вам понравится Коты-негодяи: 10 забавных историй из жизни пушистиков

Альфи живет как обычный кот или пес: ходит по дому и во дворе, фотографируется для селфи вместе с хозяйкой и наслаждается жизнью.

Альпака – животное из семейства верблюжьих. Альпаки имеют тонкую и приятную шерсть, которая используется в текстильной промышленности.

С альпакой гуляют на поводке, ее расчесывают и стригут.

А еще Альфи даже ездит в автомобиле. И не в фургончике или в прицепе, а как полноценный член семьи, на заднем сиденье.

Чтобы залезть в авто, альпака вежливо подгибает ножки и ложится на сиденье.

Посмотрите, как Альфи ездит в машине:

Альфи спит на коврике у кровати хозяев и чувствует себя полноправным домашним животным. Она внимательно наблюдает, как хозяйка готовит пищу, любит разные вкусности и кажется вполне ручной.

Необычно Под Киевом спасли енота Кирюшу, который залез на 12-метровое дерево

Альфи спускается по лестнице:

Альфи даже ездит в путешествия со своей семьей. Животное стало очень популярным и имеет более полумиллиона подписчиков.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Альпака в путешествии: