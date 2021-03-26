Ездит в машине и спит на коврике: как живет альпака, у которой полмиллиона подписчиков
Альпаки – очень милые создания, но держать их дома мало кто решится. Однако семья из Австралии завела себе такого пушистого любимца и, кажется, совсем не жалеет.
Источник:инстаграм Alfie The Alpaca
Такое большое животное, как альпака, нужно держать в хлеву или сарае. Но только не эту красавицу по кличке Альфи – она спокойно живет в доме своих хозяев.
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Альфи живет как обычный кот или пес: ходит по дому и во дворе, фотографируется для селфи вместе с хозяйкой и наслаждается жизнью.
Альпака– животное из семейства верблюжьих. Альпаки имеют тонкую и приятную шерсть, которая используется в текстильной промышленности.
С альпакой гуляют на поводке, ее расчесывают и стригут.
А еще Альфи даже ездит в автомобиле. И не в фургончике или в прицепе, а как полноценный член семьи, на заднем сиденье.
Чтобы залезть в авто, альпака вежливо подгибает ножки и ложится на сиденье.
Посмотрите, как Альфи ездит в машине:
Альфи спит на коврике у кровати хозяев и чувствует себя полноправным домашним животным. Она внимательно наблюдает, как хозяйка готовит пищу, любит разные вкусности и кажется вполне ручной.
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Альфи спускается по лестнице:
Альфи даже ездит в путешествия со своей семьей. Животное стало очень популярным и имеет более полумиллиона подписчиков.
Альпака Альфи стала звездой сети / Фото Alfie The Alpaca / Instagram
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