Коты-негодяи: 10 забавных историй из жизни пушистиков
Все хозяева кошек рано или поздно понимают, что пушистый любимец – не тот, за кого себя выдает. Рассказываем забавные истории о котах, которые сделали все, чтобы испортить своим хозяевам нервы.
Источник:AdMe
Коты любят царапать новую мебель, скидывать вещи со стола, лежать на только что выстиранном белье и еще множество "невинных" шалостей. А эти животные превзошли сами себя: поэтому владельцы рассказывают их истории и даже немного сердятся.
Вам понравится Удивительные фото животных 2020: показали лучшие работы
Кошка, которая бойкотирует мебель
Заказываешь дорогую мебель для кошки. Ждешь 5 недель, чтобы ее привели из-за рубежа. 6 месяцев наблюдаешь, как кошка ее игнорирует. Разочарованная, забрасываешь ее на шкаф ...
Кошка, которая игнорировала новую мебель, пока ту не забросили на шкаф / Фото twitter.com/strangerbabble
Надоедливый кот
У меня наиболее надоедливый кот в мире. Он очень любит обниматься. Вот что происходит, когда я запрещаю ему сидеть у меня на коленях, пока я работаю.
Кот, который преодолевает законы физики и хорошего тона / Фото Reddit
Маленькая воришка
Она украла мой бекон и не съела его.
Кошка, которая считает, что хозяйка ест какую-то гадость / Фото Reddit
Только попробуй включить воду
Каждый, кто живет с котом, хоть раз мыл руки не там, где изначально планировал.
Кот, которому удобно в мойке / Фото Reddit
Замечательное место для сна
Надо было только включить утюг.
Эту кошку не интересует, что ее хозяйка собралась гладить / Фото Reddit
Что он себе позволяет
Пить купленную в магазине воду из своей миски? Ну уж нет!
Этот кот разбирается в свежей водичке / Фото Reddit
Здесь буду жить я
Стоило только купить домик для моего кролика, как кошка тут же его захватила.
Кошка, которая не стесняется забирать чужую недвижимость / Фото Reddit
Вкусненькая булочка
Не прошло и 5 минут с тех пор, как пиццу подали на стол.
Кошка, которая считает себя гораздо аппетитнее, чем какая-то там пицца / Фото Reddit
Диагноз "негодяй"
Моему коту официально поставили диагноз "негодяй" после того, как я заплатил 200 долларов, чтобы выяснить, что с ним не так. Оказалось, он просто научился манипулировать людьми, чтобы привлечь к себе внимание.
Этот кот заставил своего хозяина понервничать / Фото Reddit
Трогательно Котенок и шпиц растут вместе: милое видео, которое посмотрели почти 40 миллионов человек
Кажется, что-то упало
Мама, смотри, что чудесным образом упало из шкафа.
Кошка здесь ни причем / Фото Reddit
Поделиться новостью