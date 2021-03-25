Все хозяева кошек рано или поздно понимают, что пушистый любимец – не тот, за кого себя выдает. Рассказываем забавные истории о котах, которые сделали все, чтобы испортить своим хозяевам нервы.

Коты любят царапать новую мебель, скидывать вещи со стола, лежать на только что выстиранном белье и еще множество "невинных" шалостей. А эти животные превзошли сами себя: поэтому владельцы рассказывают их истории и даже немного сердятся.

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Кошка, которая бойкотирует мебель

Заказываешь дорогую мебель для кошки. Ждешь 5 недель, чтобы ее привели из-за рубежа. 6 месяцев наблюдаешь, как кошка ее игнорирует. Разочарованная, забрасываешь ее на шкаф ...





Кошка, которая игнорировала новую мебель, пока ту не забросили на шкаф / Фото twitter.com/strangerbabble

Надоедливый кот

У меня наиболее надоедливый кот в мире. Он очень любит обниматься. Вот что происходит, когда я запрещаю ему сидеть у меня на коленях, пока я работаю.



Кот, который преодолевает законы физики и хорошего тона / Фото Reddit

Маленькая воришка

Она украла мой бекон и не съела его.



Кошка, которая считает, что хозяйка ест какую-то гадость / Фото Reddit

Только попробуй включить воду

Каждый, кто живет с котом, хоть раз мыл руки не там, где изначально планировал.



Кот, которому удобно в мойке / Фото Reddit

Замечательное место для сна

Надо было только включить утюг.



Эту кошку не интересует, что ее хозяйка собралась гладить / Фото Reddit

Что он себе позволяет

Пить купленную в магазине воду из своей миски? Ну уж нет!



Этот кот разбирается в свежей водичке / Фото Reddit

Здесь буду жить я

Стоило только купить домик для моего кролика, как кошка тут же его захватила.



Кошка, которая не стесняется забирать чужую недвижимость / Фото Reddit

Вкусненькая булочка

Не прошло и 5 минут с тех пор, как пиццу подали на стол.



Кошка, которая считает себя гораздо аппетитнее, чем какая-то там пицца​ / Фото Reddit

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Диагноз "негодяй"

Моему коту официально поставили диагноз "негодяй" после того, как я заплатил 200 долларов, чтобы выяснить, что с ним не так. Оказалось, он просто научился манипулировать людьми, чтобы привлечь к себе внимание.



Этот кот заставил своего хозяина понервничать / Фото Reddit

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Кажется, что-то упало

Мама, смотри, что чудесным образом упало из шкафа.