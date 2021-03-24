Кошеня та шпіц ростуть разом: миле відео, яке переглянули майже 40 мільйонів людей
Крихітне кошеня породи манчкін принесли у новий дім. Господарі зробили невеликий фільм про те, як малюк знайомиться з собакою-шпіцом, що вже живе у їх домі.
Джерело:KISH-Log
Відео починається з того, що маленьке кошеня везуть у новий дім. Крихітку вирішили назвати Сосоль – так корейською звучить Snow White ("Білосніжка" – переклад з англійської 24 канал).
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Таким кошеня привезли у новий дім / Фото KISH-Log
Білосніжку привезли додому, а там її зустрів шпіц на прізвисько Соун. Обидві тварини були трохи шоковані під час знайомства, але швидко знайшли спільну мову.
Спершу малюка все лякало / Фото KISH-Log
Незабаром кошеня стало таким сміливим, що почало навіть їсти з тарілки шпіца. Але Соун не ображається на це.
Незабаром кіт і шпіц почали гратися / Фото KISH-Log
Милі й зворушливі відео про домашніх улюбленців стали популярними у Японії, Південній Кореї, Китаї тощо. Вони дають змогу розслабитися і насолодитися кадрами з кошенятами, цуценятами та іншими домашніми тваринками.
Сосоль звикає до свого нового дому / Фото KISH-Log
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