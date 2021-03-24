Крихітне кошеня породи манчкін принесли у новий дім. Господарі зробили невеликий фільм про те, як малюк знайомиться з собакою-шпіцом, що вже живе у їх домі.

Відео починається з того, що маленьке кошеня везуть у новий дім. Крихітку вирішили назвати Сосоль – так корейською звучить Snow White ("Білосніжка" – переклад з англійської 24 канал).

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Таким кошеня привезли у новий дім / Фото KISH-Log

Білосніжку привезли додому, а там її зустрів шпіц на прізвисько Соун. Обидві тварини були трохи шоковані під час знайомства, але швидко знайшли спільну мову.



Спершу малюка все лякало / Фото KISH-Log

Незабаром кошеня стало таким сміливим, що почало навіть їсти з тарілки шпіца. Але Соун не ображається на це.



Незабаром кіт і шпіц почали гратися / Фото KISH-Log

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Милі й зворушливі відео про домашніх улюбленців стали популярними у Японії, Південній Кореї, Китаї тощо. Вони дають змогу розслабитися і насолодитися кадрами з кошенятами, цуценятами та іншими домашніми тваринками.



Сосоль звикає до свого нового дому / Фото KISH-Log

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