Крошечного котенка породы манчкин принесли в новый дом. Хозяева сделали небольшой фильм о том, как малыш знакомится с собакой-шпицем, которая уже живет в их доме.

Видео начинается с того, что маленького котенка везут в новый дом. Крошку решили назвать Сосоль – так на корейском языке звучит Snow White ("Белоснежка" – перевод с английского 24 канал).

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Таким котенка привезли в новый дом / Фото KISH-Log

Белоснежку привезли домой, а там ее встретил шпиц по кличке Соун. Оба животных были немного шокированы при знакомстве, но быстро нашли общий язык.



Сначала малышку все пугало / Фото KISH-Log

Вскоре котенок стал таким смелым, что начал даже есть с тарелки шпица. Но Соун не обижается на это.



Вскоре кот и шпиц начали играть / Фото KISH-Log

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Милые и трогательные видео о домашних любимцах стали популярными в Японии, Южной Корее, Китае и так далее. Они позволяют расслабиться и насладиться кадрами с котятами, щенками и другими домашними животными.



Сосоль привыкает к своему новому дому / Фото KISH-Log

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