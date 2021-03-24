Удивительные фото животных 2020: показали лучшие работы
Премия World Nature Photography Awards объявила своих победителей в 2020 году. В этот пандемический год лучшим фото признали работу под названием "Мир перевернулся вверх ногами" с милым орангутангом.
Источник:World Nature Photography Awards
Не повлияли на работу фотографов даже пандемия и закрытые границы. Работы на конкурс присылали со всех уголков мира.
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Животные в среде их обитания
Победитель Томас Виджаян из Канады. Снимок с орангутангом фотограф сделал на острове Борнео. Рассказывает: чтобы поймать кадр, залез на дерево и часами терпеливо ждал. Был уверен, что поймает момент и поэтому ему это действительно удалось. И назвал его достаточно иронично, чтобы охарактеризовать весь 2020 – "Мир перевернулся вверх ногами".
На втором месте – чешская лисица от фотографа Владимира Чеха.
Грациозная лисица в темном лесу / Фото Владимира Чеха
На третьем – изящная антилопа вида конгони от немецкого фотографа Арлетта Магиеры.
Антилопа конгони с волшебными рогами / Фото Арлетта Магиеры
Портреты животных
В этой номинации победил портрет тигрицы "Майи-волшебницы". В ее глазах световой прожектор, а на голове – оранжевые и черные полоски.
Тигрица в воде / Фото Ника Дейла
Серебро получил портрет букашки на цветке.
Букашка от фотографа Джозефа Шаффера
Бронзовая награда досталась нидерландскому фотографу за портрет очаровательной белочки.
Забавная белочка / Фото Фемке Ван Виллигена
Поведение земноводных и пресмыкающихся
Милые лягушки из Италии во время брачного сезона стали победителями в этой категории. Это обычные бурые европейские лягушки.
Лягушки весной / Фото Витторио Риччи
Бронзу получила ящерица из Сингапура от фотографа с никнеймом Господин Энди.
Милая ящерица / Фото Mr. Endy
Поведение: птицы
Победило фото грациозного взмаха крыльев совы, что делает первых взмах крыльев, прежде чем подняться в небо.
Кажется, будто сова стала летающей тарелкой / Фото Дейла Пола
На втором месте – птичка в поле между двумя стеблями в позе а-ля Ван Дамм.
Птичка между стеблями / Фото Энди Полларда
Мать и детеныш на озере очаровали жюри, поэтому автор этого фото получила бронзу.
Фото Лизы Редер из США
Поведение: млекопитающие
Одна из львиц напала на другую у водопоя в США. Этот момент удалось заснять фотографу Рэймонду Новотны.
Поединок львиц у водопоя
Печальный монохромный носорог в ЮАР получил второе место на конкурсе.
Носорог в болоте / Фото Даррена Донована
Контрастное настроение по сравнению с предыдущими победителями номинации у фото, которое получило третье место. Это сцена тигриных забав в Индии.
Тигры играют в воде / Фото Набаруна Маджумдар
Дикие животные в городе
Поющая птичка, которая зацепилась тоненьким клювиком за кусок ткани, победила в этой номинации.
Фото Лоуренса Вустера
На втором месте – милые и ленивые выдры на берегу в Сингапуре
Фото Джоселинг Чнг
Подытоживает эту подборку лучших фото животных лемур в поисках пищи.
Лемур, который барахтается в помойке / Фото Андриана Ривас
Отметим: всего в конкурсе выделили 13 категорий. Среди них, в частности еще представлены лучшие фото грибов и растений, ландшафтов, портреты людей в природе. Все фото можно посмотреть по ссылке в источнике в начале новости.
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