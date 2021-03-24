Премия World Nature Photography Awards объявила своих победителей в 2020 году. В этот пандемический год лучшим фото признали работу под названием "Мир перевернулся вверх ногами" с милым орангутангом.

Не повлияли на работу фотографов даже пандемия и закрытые границы. Работы на конкурс присылали со всех уголков мира.

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Животные в среде их обитания

Победитель Томас Виджаян из Канады. Снимок с орангутангом фотограф сделал на острове Борнео. Рассказывает: чтобы поймать кадр, залез на дерево и часами терпеливо ждал. Был уверен, что поймает момент и поэтому ему это действительно удалось. И назвал его достаточно иронично, чтобы охарактеризовать весь 2020 – "Мир перевернулся вверх ногами".

На втором месте – чешская лисица от фотографа Владимира Чеха.



Грациозная лисица в темном лесу / Фото Владимира Чеха

На третьем – изящная антилопа вида конгони от немецкого фотографа Арлетта Магиеры.



Антилопа конгони с волшебными рогами / Фото Арлетта Магиеры

Портреты животных

В этой номинации победил портрет тигрицы "Майи-волшебницы". В ее глазах световой прожектор, а на голове – оранжевые и черные полоски.



Тигрица в воде / Фото Ника Дейла

Серебро получил портрет букашки на цветке.



Букашка от фотографа Джозефа Шаффера

Бронзовая награда досталась нидерландскому фотографу за портрет очаровательной белочки.



Забавная белочка / Фото Фемке Ван Виллигена

Поведение земноводных и пресмыкающихся

Милые лягушки из Италии во время брачного сезона стали победителями в этой категории. Это обычные бурые европейские лягушки.



Лягушки весной / Фото Витторио Риччи

Бронзу получила ящерица из Сингапура от фотографа с никнеймом Господин Энди.



Милая ящерица / Фото Mr. Endy

Поведение: птицы

Победило фото грациозного взмаха крыльев совы, что делает первых взмах крыльев, прежде чем подняться в небо.



Кажется, будто сова стала летающей тарелкой / Фото Дейла Пола

На втором месте – птичка в поле между двумя стеблями в позе а-ля Ван Дамм.



Птичка между стеблями / Фото Энди Полларда

Мать и детеныш на озере очаровали жюри, поэтому автор этого фото получила бронзу.



Фото Лизы Редер из США

Поведение: млекопитающие

Одна из львиц напала на другую у водопоя в США. Этот момент удалось заснять фотографу Рэймонду Новотны.



Поединок львиц у водопоя

Печальный монохромный носорог в ЮАР получил второе место на конкурсе.



Носорог в болоте / Фото Даррена Донована

Контрастное настроение по сравнению с предыдущими победителями номинации у фото, которое получило третье место. Это сцена тигриных забав в Индии.



Тигры играют в воде / Фото Набаруна Маджумдар

Дикие животные в городе

Поющая птичка, которая зацепилась тоненьким клювиком за кусок ткани, победила в этой номинации.



Фото Лоуренса Вустера

На втором месте – милые и ленивые выдры на берегу в Сингапуре



Фото Джоселинг Чнг

Подытоживает эту подборку лучших фото животных лемур в поисках пищи.



Лемур, который барахтается в помойке / Фото Андриана Ривас

Отметим: всего в конкурсе выделили 13 категорий. Среди них, в частности еще представлены лучшие фото грибов и растений, ландшафтов, портреты людей в природе. Все фото можно посмотреть по ссылке в источнике в начале новости.

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