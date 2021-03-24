Премія World Nature Photography Awards оголосила своїх переможців за 2020 рік. У цей пандемійний рік найкращим фото визнали роботу під назвою "Світ йде догори дриґом" із милим орангутангом.

Не вплинула на роботу фотографів навіть пандемія і закриті кордони. Роботи на конкурс надсилали з усіх куточків світу.

Погляньте на 34 фотографії, які підтверджують, що пси схожі на своїх господарів

Тварини у середовищі їхнього проживання

Переможець Томас Віджаян з Канади. Знімок із орангутангом фотограф зробив на острові Борнео. Розповідає: аби спіймати кадр, заліз на дерево і годинами терпляче чекав. Був упевнений, що спіймає момент і тому йому це справді вдалося. І назвав його досить іронічно, аби схарактеризувати весь 2020 рік – "Світ іде догори дриґом".

На другому місці – чеська лисиця від фотографа Володимира Чеха.



Граційна лисиця у темному лісі / Фото Володимира Чеха

На третьому – витончена антилопа виду конгоні від німецького фотографа Арлетта Магіери.



Антилопа конгоні з чарівними рогами / Фото Арлетта Магіери

Портрети тварин

У цій номінації переміг портрет тигриці "Майі-чарівниці". В її очах світловий прожектор, а на голові – помаранчеві і чорні смужки.



Тигриця у воді / Фото Ніка Дейла

Срібло отримав портрет комашки на квітці.



Комашка від фотографа Джозефа Шаффері

Бронзова нагорода дісталася нідерландському фотографу за портрет чарівної білочки.



Кумедна білочка / Фото Фемке Ван Вілліген

Поведінка земноводних і плазунів

Милі жабки з Італії під час шлюбного сезону стали переможцями у цій категорії. Це звичайні бурі європейські жаби.



Жабки навесні / Фото Вітторіо Річчі

Бронзу отримала ящірка із Сингапуру від фотографа з нікнеймом Пан Енді.



Мила ящірка / Фото Mr. Endy

Поведінка: птахи

Перемогло фото граційної сови, що робить перших помах крил, перш ніж здійнятися в небо.



Здається, ніби сова стала літючою тарілкою / Фото Дейла Пола

На другому місці – пташка в полі між двома стеблами у позі а-ля Ван Дамм.



Пташка між стеблами / Фото Енді Полларда

Мати і дитинча на озері замилували журі, відтак авторка цього фото отримала бронзу.



Фото Лізи Редер зі США

Поведінка: ссавці

Одна з левиць напала на іншу біля водопою у США. Цей момент вдалося закадрувати фотографу Реймонду Новотни.



Двобій левиць біля водопою

Сумний монохромний носоріг у ПАР отримав друге місце на конкурсі.



Носоріг у болоті / Фото Даррена Донована

Контрастний настрій в порівнянні з попередніми переможцями номінації у фото, яке отримало третє місце. Це сцена тигрячих забав у Індії.



Тигри бавляться у воді / Фото Набаруна Маджумдара

Дикі тварини у місті

Співоча пташка, яка зачепилася тоненьким дзьобиком за шматок тканини, перемогла у цій номінації.



Фото Лоуренса Вустера

На другому місці – милі і ліниві видри на березі у Сингапурі



Фото Джоселінг Чнг

Підсумовує цю підбірку найкращих фото тварин лемур у пошуках їжі.



Лемур, який борсається у смітнику / Фото Андріани Рівас

Зазначимо: всього у конкурсі виділили 13 категорій. Серед них зокрема ще представлені найкращі фото грибів і рослин, ландшафтів, портрети людей у природні. Усі фото можна переглянути за посиланням у джерелі на початку новини.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.