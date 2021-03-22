"The Dog People" – фотопроєкт Інес Опіфанті з Гамбурга, в якому вона вирішила показати правдивість загальноприйнятої думки, що собаки схожі на своїх господарів. 34 людини сфотографувалися зі своїми пухнастими друзями, імітуючи їхню поведінку.

Все почалося з того, коли Інес завела собі цуценя, і була здивована тим, якою схожою є її міміка з улюбленим вихованцем. Поділившись цим в соціальних мережах, вона почула численні відгуки інших власників собак. Це стало поштовхом для створення проєкту.

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Як проходили фотосесії

Спочатку вона знімала самих собак на невеликому подіумі. Їхні власники в той час мали взаємодіяти з ними, говорячи відомі їм фрази, на які тварини реагують. За це "хвостики" отримували ласощі, тож вже зовсім скоро вони перестали реагувати на світло й камеру.

Важливо, щоб собаки були спокійними і розслабленими, щоб вони могли продемонструвати свою природну поведінку і не лякатися,

– каже фотомисткиня.

Після фотосесії собак, господарі повинні були повторити їхню міміку. Ну а результати цієї роботи оцініть самі!

Собаки, як люди чи люди, як собаки



Ен-Крістін і Пола / Фото Ines Opifanti



Трон і Катерина / Фото Ines Opifanti



Мара і Міо / Фото Ines Opifanti



Джеймі та Дженніфер / Фото Ines Opifanti



Хайді та Боб / Фото Ines Opifanti



Кеннеді та Джаван / Фото Ines Opifanti



Інес і Флер / Фото Ines Opifanti



Чарлі та Сінді / Фото Ines Opifanti



Кароліна та Дієго / Фото Ines Opifanti



Майа та Кіруна / Фото Ines Opifanti



Анніка та Боб / Фото Ines Opifanti



Сельма та Анніка / Фото Ines Opifanti



Джоель і Хлоя / Фото Ines Opifanti



Космо та Елена / Фото Ines Opifanti



Джулія та Віго / Фото Ines Opifanti



Оле та Сабіна / Фото Ines Opifanti



Лін і Панда / Фото Ines Opifanti



Джокко та Марія / Фото Ines Opifanti



Майлен і Чіка / Фото Ines Opifanti



Клайді та Клавдія / Фото Ines Opifanti



Леандро та Коко / Фото Ines Opifanti



Хічкок і Сабріна / Фото Ines Opifanti



Мелані та Холлі / Фото Ines Opifanti



Малі та Дж. / Фото Ines Opifanti



Стефан і Майло / Фото Ines Opifanti



Еммі та Марія / Фото Ines Opifanti



Наталі та Снікерс / Фото Ines Opifanti



Зельда та Алекс / Фото Ines Opifanti



Вів'єн та Іві / Фото Ines Opifanti



Зазу та Аміна / Фото Ines Opifanti



Матіас і Калле / Фото Ines Opifanti



Джміль і Карстен / Фото Ines Opifanti



Калле та Карін / Фото Ines Opifanti



Піксі та Ребекка / Фото Ines Opifanti

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina та дізнайтеся більше про собак тут.