"The Dog People" – фотопроект Инес Опифанти из Гамбурга, в котором она решила показать правдивость общепринятого мнения, что собаки похожи на своих хозяев. 34 человека сфотографировались со своими пушистыми друзьями, имитируя их поведение.

Все началось с того, когда Инес завела себе щенка и была удивлена тем, какой похожей является ее мимика с любимым питомцем. Поделившись этим в социальных сетях, она услышала многочисленные отзывы других владельцев собак. Это стало толчком для создания проекта.

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Как проходили фотосессии

Сначала она снимала самих собак на небольшом подиуме. Их владельцы в то время должны были взаимодействовать с ними, говоря известные им фразы, на которые животные реагируют. За это "хвостики" получали лакомство, поэтому уже совсем скоро они перестали реагировать на свет и камеру.

Важно, чтобы собаки были спокойными и расслабленными, чтобы они могли продемонстрировать свое естественное поведение и не пугаться,

– говорит фотохудожник.

После фотосессии собак, хозяева должны были повторить их мимику. Ну а результаты этой работы оцените сами!

Собаки, как люди или люди, как собаки



Ен-Кристин и Пола / Фото Ines Opifanti



Трон и Екатерина / Фото Ines Opifanti



Мара и Мио / Фото Ines Opifanti



Джейми и Дженнифер / Фото Ines Opifanti



Хайди и Боб / Фото Ines Opifanti



Кеннеди и Джаван / Фото Ines Opifanti



Инес и Флер / Фото Ines Opifanti



Чарли и Синди / Фото Ines Opifanti



Каролина и Диего / Фото Ines Opifanti



Майа и Кируна / Фото Ines Opifanti



Анника и Боб / Фото Ines Opifanti



Сельма и Анника / Фото Ines Opifanti



Джоэль и Хлоя / Фото Ines Opifanti



Космо и Елена / Фото Ines Opifanti



Джулия и Виго / Фото Ines Opifanti



Оле и Сабина / Фото Ines Opifanti



Лин и Панда / Фото Ines Opifanti



Джокко и Мария / Фото Ines Opifanti



Майлен и Чика / Фото Ines Opifanti



Клайди и Клавдия / Фото Ines Opifanti



Леандро и Коко / Фото Ines Opifanti



Хичкок и Сабрина / Фото Ines Opifanti



Мелани и Холли / Фото Ines Opifanti



Мали и Дж. / Фото Ines Opifanti



Стефан и Майло / Фото Ines Opifanti



Емми и Мария / Фото Ines Opifanti



Натали и Сникерс / Фото Ines Opifanti



Зельда и Алекс / Фото Ines Opifanti



Вивьен и Иви / Фото Ines Opifanti



Зазу и Амина / Фото Ines Opifanti



Матиас и Калле / Фото Ines Opifanti



Джмиль и Карстен / Фото Ines Opifanti



Калле и Карин / Фото Ines Opifanti



Пикси и Ребекка / Фото Ines Opifanti

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina и узнайте больше о собаках здесь.