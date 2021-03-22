Люди, как собаки: 34 фотографии, которые подтверждают, что собаки похожи на своих хозяев
"The Dog People" – фотопроект Инес Опифанти из Гамбурга, в котором она решила показать правдивость общепринятого мнения, что собаки похожи на своих хозяев. 34 человека сфотографировались со своими пушистыми друзьями, имитируя их поведение.
Источник:Ines Opifanti
Все началось с того, когда Инес завела себе щенка и была удивлена тем, какой похожей является ее мимика с любимым питомцем. Поделившись этим в социальных сетях, она услышала многочисленные отзывы других владельцев собак. Это стало толчком для создания проекта.
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Как проходили фотосессии
Сначала она снимала самих собак на небольшом подиуме. Их владельцы в то время должны были взаимодействовать с ними, говоря известные им фразы, на которые животные реагируют. За это "хвостики" получали лакомство, поэтому уже совсем скоро они перестали реагировать на свет и камеру.
Важно, чтобы собаки были спокойными и расслабленными, чтобы они могли продемонстрировать свое естественное поведение и не пугаться,
– говорит фотохудожник.
После фотосессии собак, хозяева должны были повторить их мимику. Ну а результаты этой работы оцените сами!
Собаки, как люди или люди, как собаки
Ен-Кристин и Пола / Фото Ines Opifanti
Трон и Екатерина / Фото Ines Opifanti
Мара и Мио / Фото Ines Opifanti
Джейми и Дженнифер / Фото Ines Opifanti
Хайди и Боб / Фото Ines Opifanti
Кеннеди и Джаван / Фото Ines Opifanti
Инес и Флер / Фото Ines Opifanti
Чарли и Синди / Фото Ines Opifanti
Каролина и Диего / Фото Ines Opifanti
Майа и Кируна / Фото Ines Opifanti
Анника и Боб / Фото Ines Opifanti
Сельма и Анника / Фото Ines Opifanti
Джоэль и Хлоя / Фото Ines Opifanti
Космо и Елена / Фото Ines Opifanti
Джулия и Виго / Фото Ines Opifanti
Оле и Сабина / Фото Ines Opifanti
Лин и Панда / Фото Ines Opifanti
Джокко и Мария / Фото Ines Opifanti
Майлен и Чика / Фото Ines Opifanti
Клайди и Клавдия / Фото Ines Opifanti
Леандро и Коко / Фото Ines Opifanti
Хичкок и Сабрина / Фото Ines Opifanti
Мелани и Холли / Фото Ines Opifanti
Мали и Дж. / Фото Ines Opifanti
Стефан и Майло / Фото Ines Opifanti
Емми и Мария / Фото Ines Opifanti
Натали и Сникерс / Фото Ines Opifanti
Зельда и Алекс / Фото Ines Opifanti
Вивьен и Иви / Фото Ines Opifanti
Зазу и Амина / Фото Ines Opifanti
Матиас и Калле / Фото Ines Opifanti
Джмиль и Карстен / Фото Ines Opifanti
Калле и Карин / Фото Ines Opifanti
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