Коти-негідники: 10 кумедних історій з життя муркотунів
Усі господарі котів рано чи пізно розуміють, що пухнастий улюбленець – не той, за кого себе видає. Розповідаємо кумедні історії про котів, які зробили все, щоб зіпсувати своїм господарям нерви.
Джерело:AdMe
Коти полюбляють дерти нові меблі, скидувати речі зі столу, лежати на щойно випраній білизні та ще безліч "невинних" пустощів. А ці тварини перевершили самі себе: тому власники розповідають їх історії й навіть трішечки сердяться.
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Кішка, яка бойкотує меблі
Замовляєш дорогі меблі для кішки. Чекаєш 5 тижнів, щоб їх привели з-за кордону. 6 місяців спостерігаєш, як кішка їх ігнорує. Розчарована, закидуєш їх на шафу...
Кішка, яка ігнорувала нові меблі, поки їх не закинули на шафу / Фото twitter.com/strangerbabble
Надокучливий кіт
У мене найбільш надокучливий кіт у світі. Він дуже любить обійматися. Ось що відбувається, коли я забороняю йому сидіти у мене на колінах, поки я працюю.
Кіт, який долає закони фізики й хорошого тону / Фото Reddit
Маленький злодій
Вона вкрала мій бекон і не з'їла його.
Кішка, яка вважає, що хазяйка їсть якусь гидоту / Фото Reddit
Тільки спробуй увімкнути воду
Кожен, хто живе з котом, хоч раз мив руки не там, де спочатку планував.
Кіт, якому зручно в мийці / Фото Reddit
Чудове місце для сну
Треба було тільки включити праску.
Цю кішку не цікавить, що її хазяйка зібралася прасувати / Фото Reddit
Що він собі дозволяє
Пити куплену в магазині воду зі своєї миски? Ну ні!
Цей кіт розуміється у свіжій водичці / Фото Reddit
Тут житиму я
Варто було купити будиночок для мого кролика, як кішка тут же його захопила.
Кішка, яка не соромиться забирати чужу нерухомість / Фото Reddit
Смачненька булочка
Не минуло й 5 хвилин з того часу, як піцу подали на стіл.
Кішка, що вважає себе набагато апетитнішою за якусь там піцу / Фото Reddit
Діагноз "негідник"
Моєму коту офіційно поставили діагноз "негідник" після того, як я заплатив 200 доларів, щоб з'ясувати, що з ним не так. Виявилося, він просто навчився маніпулювати людьми, щоб привернути до себе увагу.
Цей кіт змусив свого хазяїна понервувати / Фото Reddit
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Здається, щось впало
Мамо, дивися, що чудесним чином впало з шафи.
Кішка тут зовсім ні до чого / Фото Reddit
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