Под Киевом спасли енота Кирюшу, который залез на 12-метровое дерево
На Киевщине в селе Гора енотик залез на 12-метровое неустойчивое и старое дерево. Снять его привычным способом не удавалось, поэтому пришлось вызвать целую спасательную бригаду.
Источник:Kyiv Animal Rescue Group
Очевидцы, которые заметили на высоте енота, обратились к Команде спасения животных. На место также прибыла Добровольная пожарная команда "Штурм".
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Как спасали енота
Енот, который взялся неизвестно откуда, залез на тонкое и аварийное дерево на высоту примерно 12 метров. Снять его привычными методами было невозможно, дерево могло сломаться в любой момент от нагрузки.
Высота, на которую залез енот / Фото Kyiv Animal Rescue Group
С помощью трехколенной лестницы спасатель поднялся на дерево, подстраховал его веревкой, и начал постепенно надпиливать.
Спасатели лезут за енотиком на высоту / Фото Kyiv Animal Rescue Group
Внизу другие спасатели на всякий случай натянули тент.
Тент под деревом, на котором сидел енот / Фото Kyiv Animal Rescue Group
Надпиленное дерево опустилось на высоту около четырех метров, а затем енот прыгнул на мягкую землю. Потом спасатели и пожарные поймали найденыша и поместили в переноску.
Эта задача оказалась не из легких, потому что енотик кусался с силой собаки и вертелся с энергией кота.
Енот во время операции по спасению не пострадал. Его доставили в Приют для диких животных.
"Нас чуть не загрыз Кирюша"
В комментариях пользователи отметили: енота-найденыша зовут Кирюша. Его хозяйка уже нашлась и приехала в приют для животных, чтобы его забрать.
Владелица енота уже нашлась / Скриншот
Спасатели даже пошутили: теперь знают, что их хотел загрызть Кирюша.
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