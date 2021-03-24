На Киевщине в селе Гора енотик залез на 12-метровое неустойчивое и старое дерево. Снять его привычным способом не удавалось, поэтому пришлось вызвать целую спасательную бригаду.

Очевидцы, которые заметили на высоте енота, обратились к Команде спасения животных. На место также прибыла Добровольная пожарная команда "Штурм".

Смотрите еще Застрял в батареи: как в Киеве всю ночь спасали редкого ежа

Как спасали енота

Енот, который взялся неизвестно откуда, залез на тонкое и аварийное дерево на высоту примерно 12 метров. Снять его привычными методами было невозможно, дерево могло сломаться в любой момент от нагрузки.



Высота, на которую залез енот / Фото Kyiv Animal Rescue Group

С помощью трехколенной лестницы спасатель поднялся на дерево, подстраховал его веревкой, и начал постепенно надпиливать.



Спасатели лезут за енотиком на высоту / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Внизу другие спасатели на всякий случай натянули тент.



Тент под деревом, на котором сидел енот / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Надпиленное дерево опустилось на высоту около четырех метров, а затем енот прыгнул на мягкую землю. Потом спасатели и пожарные поймали найденыша и поместили в переноску.

Эта задача оказалась не из легких, потому что енотик кусался с силой собаки и вертелся с энергией кота.

Енот во время операции по спасению не пострадал. Его доставили в Приют для диких животных.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

"Нас чуть не загрыз Кирюша"

В комментариях пользователи отметили: енота-найденыша зовут Кирюша. Его хозяйка уже нашлась и приехала в приют для животных, чтобы его забрать.

Владелица енота уже нашлась / Скриншот

Спасатели даже пошутили: теперь знают, что их хотел загрызть Кирюша.