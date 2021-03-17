Спасательная операция продолжалась всю ночь. В конце концов, специалисты Команды по спасению животных сумели достать ежа из батареи.

Kyiv Animal Rescue Group – организация, занимающаяся спасением животных, которые оказались в беде. В основном в помощи нуждаются уличные собаки и коты, но работники службы не отказали в спасении и редкому ежу.

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Африканский еж застрял в батарее / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Африканский еж сбежал из своей клетки и застрял в батарее. Спасатели прибыли на место. Первое, что им пришлось сделать – изолировать ежа от радиатора отопления. Животное сильно нагрелась, поэтому ежа нужно было немедленно охладить. Колючий хулиган все время добавлял людям работы.

Ёж, несмотря на то, что африканский, от стресса постоянно пытался свернуться в клубок, что доставляло дополнительных сложностей , – рассказывают спасатели.

Батарею пришлось отключить и слить из нее воду. Для освобождения ежа пришлось использовать болгарку, которой расширяли пространство между секциями.

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Только к 6 часам утра при помощи дополнительных подпорок ёж смог частично высунуться в проделанное отверстие, после чего был успешно извлечен , – сообщают волонтеры.