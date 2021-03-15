Когда владельцы приносят в дом щенка или котенка, они обычно решают, что животное ни в коем случае не будет спать на кровати. Однако наглые любимцы думают иначе.

Не важно, кто ты: крошечный котенок или огромный пес-охранник. Важно немедленно ложиться в постель своих владельцев, как только там освободился хоть кусочек места. Итак, смотрите эту забавную подборку.

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Милый лабрадор



Сначала украл сердце хозяев, а затем их кровать / Фото Reddit

Покорил сердце папы



А раньше папа говорил, что никаких собак в его машине и на постели не будет / Фото Reddit

Пес сделал кровать удобнее...



...Для себя, а не для владелицы / Фото Reddit

Когда встал с кровати на несколько минут



А возвращаться уже некуда, потому что место занято / Фото Reddit

Хозяйка хочет лечь на свое место



Но выражение морды кота такое, что лучше не рисковать / Фото Reddit

Милый малыш



Занял ровно половину кровати / Фото Reddit

Как только хозяйка встает на работу



Как наглые лабрадоры занимают ее место на кровати / Фото Reddit

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Никакого личного пространства