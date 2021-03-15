Без зазрения совести: как животные воруют кровати у своих хозяев – смешные фото
Когда владельцы приносят в дом щенка или котенка, они обычно решают, что животное ни в коем случае не будет спать на кровати. Однако наглые любимцы думают иначе.
Источник:Twizz
Не важно, кто ты: крошечный котенок или огромный пес-охранник. Важно немедленно ложиться в постель своих владельцев, как только там освободился хоть кусочек места. Итак, смотрите эту забавную подборку.
Вам понравится Владельцы попросили оценить фото своих собак и получили веселые результаты: 10 примеров
Милый лабрадор
Сначала украл сердце хозяев, а затем их кровать / Фото Reddit
Покорил сердце папы
А раньше папа говорил, что никаких собак в его машине и на постели не будет / Фото Reddit
Пес сделал кровать удобнее...
...Для себя, а не для владелицы / Фото Reddit
Когда встал с кровати на несколько минут
А возвращаться уже некуда, потому что место занято / Фото Reddit
Хозяйка хочет лечь на свое место
Но выражение морды кота такое, что лучше не рисковать / Фото Reddit
Милый малыш
Занял ровно половину кровати / Фото Reddit
Как только хозяйка встает на работу
Как наглые лабрадоры занимают ее место на кровати / Фото Reddit
Курьез На страже покоя: смешной щенок помешал 2 котам подраться
Никакого личного пространства
О таких мелочах пес даже не слышал / Фото Reddit
Поделиться новостью