Без докорів сумління: як тварини крадуть ліжка у своїх господарів – кумедні фото
Коли власники приносять в дім цуценя або кошеня, вони зазвичай вирішують, що тварина в жодному разі не буде спати на ліжку. Однак нахабні улюбленці думають інакше.
Джерело:Twizz
Не важливо, хто ти: крихітне кошеня чи величезний пес-охоронець. Важливо негайно лягати на постіль своїх власників, щойно там звільнився хоч шматочок місця. Отож, дивіться цю кумедну добірку.
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Милий лабрадор
Спершу вкрав серце господарів, а потім їх ліжко / Фото Reddit
Підкорив серце тата
А раніше тато казав, що жодних собак у його машині та на ліжку не буде / Фото Reddit
Пес зробив ліжко зручнішим…
...Для себе, а не для власниці / Фото Reddit
Коли встав з ліжка на кілька хвилин
А повертатися вже немає куди, бо місце зайняте / Фото Reddit
Господиня хоче лягти на своє місце
Але вираз морди кота такий, що краще не ризикувати / Фото Reddit
Милий малюк
Зайняв рівно половину ліжка / Фото Reddit
Щойно господиня встає на роботу
Як нахабні лабрадори займають її місце на ліжку / Фото Reddit
Курйоз На варті спокою: кумедне цуценя завадило 2 котам побитися
Жодного особистого простору
Про такі дрібниці цей пес навіть не чув / Фото Reddit
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