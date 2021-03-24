Під Києвом врятували єнота Кирюшу, який заліз на 12-метрове дерево
На Київщині у селі Гора єнотик заліз на 12 метрове хитке і старе дерево. Зняти його звичним способом не вдавалося, тому довелося викликати цілу рятувальну бригаду.
Джерело:Kyiv Animal Rescue Group
Очевидці, які помітили на висоті єнота, звернулися до Команди порятунку тварин. На місце також прибула Добровільна пожежна команда "Штурм".
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Як рятували єнота
Єнот, який взявся невідомо звідки, заліз на тонке і аварійне дерево на висоту приблизно 12 метрів. Зняти його звичними методами було неможливо, бо дерево ледь могло зламатися в будь-який момент від навантаження.
Висота, на яку заліз єнот / Фото Kyiv Animal Rescue Group
За допомогою трьохколінної драбини рятувальник піднявся на дерево, підстрахував його мотузкою, і почав поступово надпилювати.
Рятувальники лізуть по єнотика на висоту / Фото Kyiv Animal Rescue Group
Внизу інші рятувальники про всякий випадок натягнули тент.
Тент під деревом, на якому сидів єнот / Фото Kyiv Animal Rescue Group
Надпиляне дерево опустилося на висоту близько чотирьох метрів, а потім єнот стрибнув на м'яку землю. Відтак рятувальники та пожежники зловили знайду і помістили у переноску.
Це завдання виявилося не з легких, бо єнотик кусався з силою собаки і вертівся з енергією кота.
Єнот під час операції з порятунку не постраждав. Його доставили в Притулок для диких тварин.
"Нас ледь не загриз Кирюша"
У коментарях користувачі зазначили: єнотика-знайду звати Кирюша. Його господарка вже знайшлася та приїхала у притулок для тварин, аби його забрати.
Власниця єнота вже знайшлася / Скриншот
Рятувальники навіть пожартували: тепер знатимуть, що їх хотів загризти Кирюша.
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