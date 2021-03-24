На Київщині у селі Гора єнотик заліз на 12 метрове хитке і старе дерево. Зняти його звичним способом не вдавалося, тому довелося викликати цілу рятувальну бригаду.

Очевидці, які помітили на висоті єнота, звернулися до Команди порятунку тварин. На місце також прибула Добровільна пожежна команда "Штурм".

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Як рятували єнота

Єнот, який взявся невідомо звідки, заліз на тонке і аварійне дерево на висоту приблизно 12 метрів. Зняти його звичними методами було неможливо, бо дерево ледь могло зламатися в будь-який момент від навантаження.



Висота, на яку заліз єнот / Фото Kyiv Animal Rescue Group

За допомогою трьохколінної драбини рятувальник піднявся на дерево, підстрахував його мотузкою, і почав поступово надпилювати.



Рятувальники лізуть по єнотика на висоту / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Внизу інші рятувальники про всякий випадок натягнули тент.



Тент під деревом, на якому сидів єнот / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Надпиляне дерево опустилося на висоту близько чотирьох метрів, а потім єнот стрибнув на м'яку землю. Відтак рятувальники та пожежники зловили знайду і помістили у переноску.

Це завдання виявилося не з легких, бо єнотик кусався з силою собаки і вертівся з енергією кота.

Єнот під час операції з порятунку не постраждав. Його доставили в Притулок для диких тварин.

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"Нас ледь не загриз Кирюша"

У коментарях користувачі зазначили: єнотика-знайду звати Кирюша. Його господарка вже знайшлася та приїхала у притулок для тварин, аби його забрати.



Власниця єнота вже знайшлася / Скриншот

Рятувальники навіть пожартували: тепер знатимуть, що їх хотів загризти Кирюша.