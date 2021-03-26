Їздить в машині й спить на килимку: як живе альпака, що має пів мільйона підписників
Альпаки – надзвичайно милі створіння, але тримати їх вдома мало хто наважиться. Однак сім'я з Австралії завела собі такого пухнастого улюбленця і, здається, зовсім не шкодує.
Джерело:інстаграм Alfie The Alpaca
Таку велику тварину, як альпака, потрібно тримати в хліві або сараї. Але тільки не цю красуню на прізвисько Альфі – вона спокійнісінько мешкає в будинку своїх господарів.
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Альфі живе, як звичайний кіт чи пес: ходить будинком та у дворі, фотографується для селфі разом з хазяйкою та насолоджується життям.
Альпака– тварина з родини верблюжих. Альпаки мають тонку й приємну шерсть, що використовується у текстильній промисловості.
З альпакою гуляють на повідку, її розчісують і стрижуть.
А ще Альфі навіть їздить в автомобілі. І не в фургончику чи в причепі, а, як повноцінний член сім'ї, на задньому сидінні.
Щоб залізти в авто, альпака чемно підгинає ніжки й лягає на сидіння.
Подивіться, як Альфі їздить у машині:
Альфі спить на килимку біля ліжка господарів і відчуває себе повноправним домашнім улюбленцем. Вона уважно спостерігає, як хазяйка готує їжу, любить різні смаколики й здається цілком ручною.
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Альфі спускається сходами:
Альфі навіть їздить в подорожі зі своєю родиною. Тварина стала надзвичайно популярною і має понад пів мільйона підписників.
Альпака Альфі стала зіркою мережі / Фото Alfie The Alpaca / Instagram
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