Альпаки – надзвичайно милі створіння, але тримати їх вдома мало хто наважиться. Однак сім'я з Австралії завела собі такого пухнастого улюбленця і, здається, зовсім не шкодує.

Таку велику тварину, як альпака, потрібно тримати в хліві або сараї. Але тільки не цю красуню на прізвисько Альфі – вона спокійнісінько мешкає в будинку своїх господарів.

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Альфі живе, як звичайний кіт чи пес: ходить будинком та у дворі, фотографується для селфі разом з хазяйкою та насолоджується життям.

Альпака – тварина з родини верблюжих. Альпаки мають тонку й приємну шерсть, що використовується у текстильній промисловості.

З альпакою гуляють на повідку, її розчісують і стрижуть.

А ще Альфі навіть їздить в автомобілі. І не в фургончику чи в причепі, а, як повноцінний член сім'ї, на задньому сидінні.

Щоб залізти в авто, альпака чемно підгинає ніжки й лягає на сидіння.

Подивіться, як Альфі їздить у машині:

Альфі спить на килимку біля ліжка господарів і відчуває себе повноправним домашнім улюбленцем. Вона уважно спостерігає, як хазяйка готує їжу, любить різні смаколики й здається цілком ручною.

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Альфі спускається сходами:

Альфі навіть їздить в подорожі зі своєю родиною. Тварина стала надзвичайно популярною і має понад пів мільйона підписників.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Альпака в подорожі: