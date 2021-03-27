Киця Нала зі своїм господарем Діном об'їхала десятки країн на велосипеді. При чому ні Дін з Шотландії, ні кішечка з Боснії не здогадувалися, що стануть мегапопулярним, одного разу випадково зустрівшись.

Як Дін зустрів Налу

Два роки тому зварювальник з Шотландії Дін Ніколсон вирішив, що хоче кардинально змінити життя. Він сів на велосипед і відправився у навколосвітню подорож. Він збирався весь час бути один, щоб знайти свій сенс життя, пізнати і побачити світ. Але не так сталося, як гадалося.

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Десь на кордоні Боснії і Чорногорії він знайшов маленьку кішечку, яка довго бігла за ним і нявкала. Він вирішив на час взяти її з собою в кошик, відвезти до ветеринара і перевірити, чи є у неї мікрочіп.

У Діна була думка, що кішечка загубилася, а на чіпі буде інформація. Але її не виявилося.

Я посадив її в сумку на раму, щоб їй було зручно, і вирішив відвезти до найближчого міста, щоб перевірити, чи є у неї мікрочіп. Але чіпа не було, а вона залізла мені на плече і заснула. І все, я зрозумів, що вона їде зі мною подорожувати далі,

– розповів Дін у своєму інстаграмі.

З появою на його шляху киці, плани Діна змінилися. По-перше, йому довелося ділити з нею велосипед: на передній частині він обладнав спеціальний кошик, в якій кішці зручно і сидіти, і навіть дрімати.



Кошичок для Нали / Фото з 1bike1world

По-друге, в дорозі він тепер переживає не тільки за себе, а й за чотирилапою улюбленицею. Адже їй потрібен корм, вода, туалет.

Вона навчила мене не поспішати і насолоджуватися моментом. Коли вона зі мною на велосипеді, її потреби понад усе, так що подорож сильно сповільнилася. Ми часто зупиняємося і граємо,

– розповідає Дін.



Дін часто бавиться з кицею на природі / Фото с 1bike1world

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Зірки соцмереж

Зараз на акаунті Діна 1bike1world 939 тисяч підписників. Він так і раніше і називається "1 велосипед – один світ" і нагадує про те, що Дін збирався їздити один.

Разом вони подолали вже понад 16 тисяч кілометрів на велосипеді. У найближчих планах – подорож до Таїланду.

Нещодавно Дін отримав срібну кнопку ютубу за свій канал. Там він публікує детальні враження про поїздки, ділиться лайфхаками по догляду за кицею.

Дін активно веде профіль і публікує котячі фото з різних куточків планети, в які потрапляє. Також він зайнявся мерчем і створив календарі з фото Нали, світшоти з її принтом.