Киця-веломандрівниця Нала: муркотунка, яка проїхала 16 тисяч кілометрів
Киця Нала зі своїм господарем Діном об'їхала десятки країн на велосипеді. При чому ні Дін з Шотландії, ні кішечка з Боснії не здогадувалися, що стануть мегапопулярним, одного разу випадково зустрівшись.
Джерело:ВВС
Як Дін зустрів Налу
Два роки тому зварювальник з Шотландії Дін Ніколсон вирішив, що хоче кардинально змінити життя. Він сів на велосипед і відправився у навколосвітню подорож. Він збирався весь час бути один, щоб знайти свій сенс життя, пізнати і побачити світ. Але не так сталося, як гадалося.
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Десь на кордоні Боснії і Чорногорії він знайшов маленьку кішечку, яка довго бігла за ним і нявкала. Він вирішив на час взяти її з собою в кошик, відвезти до ветеринара і перевірити, чи є у неї мікрочіп.
У Діна була думка, що кішечка загубилася, а на чіпі буде інформація. Але її не виявилося.
Я посадив її в сумку на раму, щоб їй було зручно, і вирішив відвезти до найближчого міста, щоб перевірити, чи є у неї мікрочіп. Але чіпа не було, а вона залізла мені на плече і заснула. І все, я зрозумів, що вона їде зі мною подорожувати далі,
– розповів Дін у своєму інстаграмі.
З появою на його шляху киці, плани Діна змінилися. По-перше, йому довелося ділити з нею велосипед: на передній частині він обладнав спеціальний кошик, в якій кішці зручно і сидіти, і навіть дрімати.
Кошичок для Нали / Фото з 1bike1world
По-друге, в дорозі він тепер переживає не тільки за себе, а й за чотирилапою улюбленицею. Адже їй потрібен корм, вода, туалет.
Вона навчила мене не поспішати і насолоджуватися моментом. Коли вона зі мною на велосипеді, її потреби понад усе, так що подорож сильно сповільнилася. Ми часто зупиняємося і граємо,
– розповідає Дін.
Дін часто бавиться з кицею на природі / Фото с 1bike1world
Зірки соцмереж
Зараз на акаунті Діна 1bike1world 939 тисяч підписників. Він так і раніше і називається "1 велосипед – один світ" і нагадує про те, що Дін збирався їздити один.
Разом вони подолали вже понад 16 тисяч кілометрів на велосипеді. У найближчих планах – подорож до Таїланду.
Нещодавно Дін отримав срібну кнопку ютубу за свій канал. Там він публікує детальні враження про поїздки, ділиться лайфхаками по догляду за кицею.
Дін активно веде профіль і публікує котячі фото з різних куточків планети, в які потрапляє. Також він зайнявся мерчем і створив календарі з фото Нали, світшоти з її принтом.
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