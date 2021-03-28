Лошадь с волосами Рапунцель завела инстаграм: невероятно красивые фото
Лошадь по имени Шторм привлекает пользователей интернета своей длинной белокурой гривой. Благодаря своим нежным и длинным кудрям кобыла породы хафлингер получила прозвище Рапунцель в честь известного сказочного персонажа.
Источник:Инстаграм Naomi Beckers & Storm
Владелица Шторм Наоми Бекерс, которая живет в Нидерландах, имеет такие же русые кудри. С тех пор как девушка приобрела лошадь, она ни разу не подстригала ей гриву. И сейчас она настолько длинная, что иногда Рапунцель заплетают косу.
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Детская мечта, которая осуществилась
Шторм – первая лошадь, которой владеет Наоми. Это была ее детская мечта, которая осуществилась. Девушка очень близка с Рапунцель. Их объединяет невероятная связь, построенная на доверии и взаимной привязанности.
Шторм – первая лошадь, которой владеет Наоми / Фото Kaye Segers
Они проводят много времени вместе, носясь по местности. А когда менее активны, то позируют для очередной фотосессии. Их живописные изображения помогли развить аккаунт в инстаграме, который сейчас насчитывает более 55 тысяч подписчиков.
Они очень близки / Фото Alina Nieman
Сияет, как звезда
Наоми говорит, что Шторм научила ее слушать лошадей и учитывать их потребности. Теперь она знает, что помимо верховой езды с ними нужно делать гораздо больше интересных и веселых вещей.
У девушки похожие волосы на гриву ее лошади / Фото Naomi Beckers & Storm
Они много времени проводят вместе / Фото Kaye Segers
Они очень близки / Фото Alina Nieman
Наоми пытается слушать, что нужно Шторм / Фото Naomi Beckers & Storm
Правильный уход за лошадью, безусловно, требует определенных усилий. Самое главное – слушать свою лошадь, стараться изучить ее потребности, чтобы вы могли работать вместе так, как больше всего подходит вашему коню. Не каждый конь учится одинаково, поэтому важно узнать его. В итоге он будет охотно проводить с вами время,
– говорит Наоми.
Тренировки требуют полной гармонии/ Фото Naomi Beckers & Storm
Лошадь должна чувствовать своего хозяина / Фото Naomi Beckers & Storm
Девушка говорит, что не имеет каких-то конкретных планов на ближайшее будущее. Все, на что она надеется, – это провести еще много лет вместе со Шторм в добром здравии.
Наоми и Шторм / Фото Naomi Beckers & Storm
Девушка хочет еще много лет провести вместе со своей лошадью / Фото Naomi Beckers & Storm
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