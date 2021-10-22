В животном мире также бывают случаи, когда матери отказываются от детей. Бенни был маленьким, однако мама не кормила и не вылизывала его.

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Хозяйка фермы пыталась самостоятельно выкармливать малыша из бутылочки, но он отказывался от еды. Тогда ретривер Лили решила заменить Бенни маму. Со слов владелицы, она всегда была самой нежной из трех собак, ведь добрее относилась к людям и животным. Также отметила, что Лили очень вдумчивая и спокойная натура.

Смотрите видео заботы Лили о Бенни:

Как только собака начала ухаживать за Бенни, он оживился и начал есть. Она даже пыталась кормить его своей грудью, поэтому хозяйка подсовывала бутылочку с подогретым молоком. Сейчас ягненок уже подрос, но Лили продолжает заботиться о нем.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Смотрите видео о Бенни и Лили:

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"Семья – не всегда те, кто вас родил. Лили всегда будет любить Бенни, как своего собственного. Бенни всегда будет любить свою маму Лили. Он никогда больше не почувствует одиночества и отторжения", — отметила хозяйка.