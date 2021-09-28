Випадок трапився у районі Дерінс на північному заході турецької провінції Коджаелі. Героїчний вчинок пожежника очевидці зняли на відео.

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Життя кошеняті врятував масаж серця

Випадок ледь не став трагічним через допитливість кошеняти. Малюк заліз у вузьку щілину між двома будинками. Від тиску він втратив свідомість і ніяк не міг вибратися. На щастя, його побачили мешканці дому і викликали рятувальників.

Вони дістали малюка, і один із пожежників став робити йому непрямий масаж серця. Його зусилля були успішними: малюк оклигав і відкрив очі, глибоко вдихнувши. Згодом рятівник дав йому попити водички і трохи вмив малюка.

Як кошеняті робили непрямий масаж серця: дивіться відео DHА

Смугастий щасливець пішов на руки пожежнику і залюбки у нього сидів.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

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