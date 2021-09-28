Случай произошел в районе Деринс на северо-западе турецкой провинции Коджаэли. Героический поступок пожарного очевидцы сняли на видео.

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Жизнь котенку спас массаж сердца

Случай едва не стал трагическим из-за любознательности котенка. Малыш залез в узкую щель между двумя домами. От давления он потерял сознание и не мог выбраться. К счастью, его увидели жители дома и вызвали спасателей.

Они достали малыша, и один из пожарных стал делать ему непрямой массаж сердца. Его усилия были успешными: малыш отошел и открыл глаза, глубоко вдохнув. Впоследствии спаситель дал ему попить водички и немного умыл малыша.

Как котенку делали непрямой массаж сердца: смотрите видео DHА

Полосатый счастливец пошел на руки пожарному и охотно у него сидел.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

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