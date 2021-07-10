Впрочем, в авто котенка не было, а для самого водителя такие звуки оказались сюрпризом. Выяснилось, что малыш залез под капот авто.

Важно Шарики шерсти у кота: как уменьшить их возникновение и предупредить осложнения

Ракета сразу же получила семью

Котенок залез под капот авто и попал в ловушку между радиатором и его решеткой. Место было крайне опасным для животного: в тот день было жарко, а от радиатора шел горячий воздух. Малыш мог просто задохнуться, и это чудо, что патрульные остановили авто и начали осмотр.

Патрульный вместе с водителем открутили металлическую защиту двигателя и достали пленницу. Котенок был грязным и напуганным.



Котенок сразу же получил новую семью / Фото патрульной полиции Полтавской области

Вторая патрульная – девушка Оксана – просто не могла остаться в стороне и решила забрать котенка к себе домой. Девочку назвали Ракетой.

Это действительно благородный поступок: не знать, в какую бы беду еще могла залезть эта шустрая девочка. Радуемся, что у бездомного животного появилась семья.



Малышку уже отмыли до белоснежного цвета / Фото патрульной полиции Полтавской области

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Почему коты лезут под машину

Пространство под капотом не изолировано от окружающей среды. В глубине есть довольно большое отверстие, необходимое для вентиляции, поэтому полностью его закрывать нельзя. Когда авто только припарковалось, двигатель остается очень теплым и идеальным местом, по мнению животного, чтобы поспать и погреться.

Актуально Где лучше оставить домашнего любимца во время отпуска: объясняет специалист

К тому же от солнца, собак или других угроз кошки могут прятаться и в других частях авто.

Любимые места кошек:

под авто;

под капотом;

под арками колес;

в выхлопной трубе.

Перед тем, как завести двигатель обязательно проверяйте эти места. Подробная инструкция есть по этой ссылке.