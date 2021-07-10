Втім, в авто кошеняти не було, а для самого водія такі звуки виявилися сюрпризом. З'ясувалося, що малеча залізла під капот авто.

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Ракета одразу ж отримала родину

Кошеня залізло під капот авто і потрапило у пастку між радіатором і його решіткою. Місце було вкрай небезпечним для тварини: у той день було спекотно, а від радіатора йшло гаряче повітря. Малюк міг просто задихнутися, і це диво, що патрульні зупинили авто та почали огляд.

Патрульний разом з водієм відкрутили металевий захист двигуна та дістали полонянку. Кошеня було брудним і наляканим.



Кошеня одразу ж отримало нову родину / Фото патрульної поліції Полтавської області

Друга патрульна – дівчина Оксана – просто не могла залишитися осторонь і вирішила забрати кошеня до себе додому. Дівчинку назвали Ракетою.

Це справді благородний вчинок: не знати, у яку б халепу ще могла залізти ця спритна дівчинка. Тішимося, що у безхатька з'явилася родина.



Малу вже відмили до білосніжного кольору / Фото патрульної поліції Полтавської області

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Чому коти лізуть під машину

Простір під капотом не ізольований від довкілля. У глибині є доволі великий отвір, необхідний для вентиляції, тому повністю його закривати не можна. Коли авто тільки припаркувалось, двигун залишається дуже теплим і ідеальним місцем, на думку тварини, щоб поспати та погрітись.

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До того ж від сонця, собак чи інших загроз коти можуть ховатися і в інших частинах авто.

Найулюбленіші місця котів:

під авто;

під капотом;

під арками коліс;

у вихлопній трубі.

Перед тим, як завести двигун обов'язково перевіряйте ці місця. Детальніша інструкція є за цим посиланням.

Якщо ви знайшли кота, який не вилазить з-під авто, спробуйте витягти його самостійно. Покличте, використовуючи частування (найкращий варіант – це сухий корм, адже він має сильний аромат і відповідний звук, якщо потрясти). Якщо кіт не вилазить, радимо викликати рятувальників.