Почему у котов образуются комочки шерсти

Хоть вылизывание шерсти и является естественным процессом, но из-за этого в желудке животных образуются комочки из нее.

Так называемые "шипы" на языке кота играют роль расчески и помогают животному собрать ненужную шерсть. Однако затем коты ее глотают и шерсть попадает в пищеварительную систему.

Большинство шерсти легко выходит из организма, но часть все-таки задерживается в желудке и формирует там своеобразный шарик.

Когда этот шарик становится большим, то желудок животного пытается от него избавиться. Тогда кот может блевать или шерсть может оседать в пищеварительном тракте и вызывать непроходимость питательных веществ.



В желудке котика из-за вылизывания могут образовываться шарики шерсти / Фото Pixabay

Признаки осложнений

Кашель или отрыжка в течение 1 – 2 часов после приема пищи являются сигналами, что ваш кот может иметь проблемы со своевременным выводом комочков шерсти.

Наиболее уязвимы к образованию комочков коты, чрезмерно ухаживающие за шерстью (или линяющие). Но от кишечной непроходимости вследствие образования шариков могут страдать даже котята, если они имеют длинную шерсть.



У пушистых котиков часто могут образовываться клубки шерсти в желудке / Фото Pinterest

Как помочь любимцу

Лучший вариант – обратиться к ветеринару за советом. Особенно это необходимо тогда, когда заметили, что кот часто срыгивает шарики из шерсти. Чтобы помочь котику уменьшить образование шариков, можно:

расчесывать любимца , чтобы предотвратить чрезмерное заглатывание шерсти во время линьки;

любимца убедиться, что у животного нет блох , которые увеличивают вероятность попадания шерсти в желудок из-за чрезмерного вылизывания;

животного кормить кота кормом, который создан для уменьшения образования шариков шерсти в желудке.



Хозяева могут предотвратить образование комочков шерсти у пушистых котиков / Фото Dogcatfan

Помочь также может питание с высоким содержанием клетчатки, которое дает возможность уменьшить вероятность образования шариков шерсти в желудке. Ведь клетчатка помогает волоскам проходить через желудок, не задерживаясь.

Также котику можно подобрать корм с клетчаткой. Но перед этим стоит проконсультироваться с ветеринаром или со специалистом в зоомагазине.