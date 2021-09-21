Герой-спасатель котенка попал на видеорегистратор следующего авто, которое за ним следовало. Впоследствии трогательные кадры опубликовали в соцсетях.

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Котенок бегал по трассе

Как малыш оказался на оживленной загруженной трассе – загадка. На видео видно, как он бегает по проезжей полосе между автомобилями. Водители же едут по своим делам, невзирая на малыша.

Не смог обойти котенка в беде скутерист: он подъехал к животному, перегородив одну из полос движения. Далее он подобрал его и положил себе за пазуху. На парне был большой квадратный рюкзак, скорее всего, он работает курьером службы доставки.

Какая дальнейшая судьба котенка, в телеграм-канале не сообщают. Надеемся, у него все будет хорошо и он найдет любящую семью.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

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