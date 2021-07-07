Инцидент произошел на улице Коновальца. На спасение кота люди вызвали спасателей поздно вечером.

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Кот жил в подъезде многоэтажки

Когда кот жил у себя дома, но его выкинули и он поселился в подъезде. Кота кормили, за ним смотрели местные жители,
 говорится в сообщении.

Впоследствии кот исчез и местные не могли его найти. До тех пор, пока жители соседнего дома не заметили кота на подоконнике нежилой квартиры на 23 этаже. Они поздно вечером вызвали команду спасения животных.

Кот в Киеве сидел на 23 этаже многоэтажки
Кота увидели на 23 этаже многоэтажки / Фото фейсбук Kyiv Animal Rescue Group

Спасатели едва уговорили людей начать работу утром, ведь поздно вечером был большой риск, что животное испугается и может упасть с высоты. Ведь обустроить для него страховку на уровне 23 этажа –невозможно.

Кота пытались поймать, пока он спускался с 23 по 18 этаж

Утром высотник привязал веревку к технической площадки на 26 этаже и спустился к коту. Животное сразу начала бежать. К счастью, кот не упал.

Кот быстро перебрался на крышу соседнего дома и спустился по нему на 2 этаж ниже. Затем залез в водосток и начал двигаться по нему,
– рассказали в аварийно-спасательной службе.

Спасатели ждали, пока кот доберется до безопасного места. Кот остановился только на 19 этаже. Там он спрятался в водосток и притаился у окна квартиры.

В квартиру нашли доступ и попытались открыть окно. Увидев людей, кот снова убежал. На этот раз он прыгнул на этаж ниже и оказался на балконе 18 этажа нежилой квартиры.

Ниже он выпрыгнуть не мог, ведь там заканчивались части фасада, которые выступали. Спасатели решили не раздражать кота и не спускаться за ним.

На веревке спустили на балкон автоматическую ловушку,
– вспомнили в службе.

Только через сутки кот зашел в ловушку. Его подняли и выпустили из клетки. Далее уже жители должны были решать, где кот будет жить. По предварительной информации, никто из местных пока не взял животное к себе. Кот временно живет у консьержа.

Спасатели сняли кота с 23 этажа / Фото фейсбук Kyiv Animal Rescue Group

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