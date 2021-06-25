К сожалению, кошки не способны рассказать хозяину, что у них болит и почему они болеют. Своевременная диагностика и последующее лечение является залогом их долголетия.

Тревожные симптомы болезни у котов

В отличие от собак, коты более склонны к уединению, а не к поиску помощи и утешения, если они болеют. Подобный защитный рефлекс часто делает их более агрессивными или заставляет прятаться от людей. Все это может помешать полноценному уходу за вашим любимцем.

Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, желательно каждые 6 – 12 месяцев проводить осмотр у квалифицированного ветеринарного врача. Особенно актуальной эта рекомендация для кошек старше 8 лет.

Если вам кажется, что со здоровьем вашего любимца то не так, но вы не знаете, насколько серьезна ситуация, следует обратить внимание на несколько характерных симптомов, наличие которых укажет на необходимость как можно скорее обратиться к ветеринару.

Ниже приведено описание ключевых симптомов и наиболее распространенных заболеваний, которыми чаще всего страдают кошки и на которые необходимо обратить особое внимание.

Помните : если вы действительно обеспокоены здоровьем вашего любимца, не откладывайте визит к ветеринару.

Нарушение аппетита

Если ваш любимец стал есть меньше, чем обычно, это могла спровоцировать жаркая погода, которая снижает аппетит. Впрочем, нарушение аппетита у кота может свидетельствовать о наличии тех или иных проблем со здоровьем. Это особенно характерно для кошек преклонного возраста.

Если ухудшение аппетита у вашего питомца сопровождается такими симптомами, как вялость, рвота, диарея, потеря веса и другим признакам серьезных заболеваний, то следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу.

Зато повышенный аппетит может свидетельствовать о диабете, желудочно-кишечных заболеваниях или о чрезмерной активности щитовидной железы.

Тошнота и недомогание

Тошнота может быть признаком различных заболеваний, включая проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушением нормального функционирования печени и почек и др. Помните: рвота, которая сопровождается недомоганием, диареей, подавленным настроением или потерей аппетита, может указывать на наличие серьезных проблем со здоровьем вашего любимца.

В подобной ситуации следует как можно скорее обратиться к ветеринарному врачу, который вылечит вашего любимца.

Проблемы с дефекацией и мочеиспусканием

Если кошка страдает от постоянной диареи, а ее экскременты черного цвета или содержат кровь и слизь, то, скорее всего, это свидетельствует о тех или иных проблем со здоровьем.

Как можно скорее обращаться за помощью к специалисту стоит, если:

попытки вашего питомца сходить в туалет "по-большому" заканчиваются неудачей;

его экскременты крайне жесткие и содержат шерсть;

любимец очень часто посещает лоток, безуспешно пытаясь сходить "по-маленькому";

в его моче содержится кровь, а при мочеиспускании кот громко мяукает или выдает жалобные стоны.

Помните : вполне возможно, что вам не составит труда самостоятельно устранить эти симптомы, однако они могут свидетельствовать о наличии гораздо более серьезных проблем со здоровьем вашей кошки, чем вы думаете. Заболевания мочевого пузыря крайне опасны для жизни котов, поэтому важно начать лечение как можно раньше!

Значительное увеличение веса

Быстрое увеличение веса вашего любимца может привести к ожирению. Оно часто приводит к диабету, проблем с передвижением и целому ряду серьезных заболеваний. Если вы можете на ощупь почувствовать ребра своей кошки, это свидетельствует о том, что вес вашего питомца в норме. В противном случае ваш кот имеет избыточный вес.

Если вы считаете, что вашему питомцу стоит сбросить несколько килограммов, прежде всего проконсультируйтесь с опытным ветеринаром.

Если вам кажется, что живот кошки сдулся или округлился, стоит тоже немедленно проконсультироваться с ветеринарным врачом. Причиной этой проблемы вполне может быть не ожирение, а задержка жидкости в организме.

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Увеличение питья и частое мочеиспускание

Если вы недавно перевели своего питомца из влажного корма на сухой, то вполне вероятно, что теперь он будет пить больше воды, чем раньше. Это в норме, пока его организм окончательно не привыкнет к изменению рациона.

С другой стороны, если кошка внезапно, без видимых на то причин, начинает потреблять гораздо больше жидкости и чаще ходить в туалет "по-маленькому", это может свидетельствовать о:

диабете,

неправильном функционировании почек.

Поэтому, если вы стали замечать кота у мисочки с водой все чаще или если его лоток стал более влажным, чем обычно, следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу.

Показатели здоровья кошек

Кожа и шерсть

Состояние кожи – это надежный индикатор здоровья кошек. Кожа вашего питомца должна иметь гладкую текстуру, быть черной или розовой, а шерсть – блестящей.

Частое умывание или почесывание, наличие царапин на коже или выпадение шерсти – все это может свидетельствовать о заболеваниях кожи у вашей кошки. В то же время плохое состояние и матовость шерсти наряду с большим количеством перхоти может указывать на то или иное серьезное заболевание, которое не имеет прямого отношения к коже или шерсти, однако оказывает существенное влияние на их состояние.

Частые почесывания и наличие мелких черных точек на теле животного также может говорить и о наличии блох. Это не столь серьезная проблема, ведь их относительно легко вывести.

Помните: стоит как можно скорее обратиться к ветеринару, если вы заметите коричневые выделения или покраснение в ушной раковине кота или вокруг. Это может свидетельствовать о заражении клещом.

Ротовая полость и десны

Любое покраснение вокруг рта, опухшие десны или неприятный запах – все это возможные признаки заражения ротовой полости. Эти симптомы могут быть достаточно болезненными, и, как следствие, кошка может даже потерять аппетит или жевать пищу только одной стороной рта. Кроме того, все эти симптомы способны привести к резкой потере веса.

Дыхание

В отличие от собак, дыхание через рот не является для кошек нормой. Поэтому если кот трудно или учащенно дышит, кашляет, сопит, задыхается или издает громкие звуки при дыхании, старайтесь не затягивать с визитом к врачу. Эти симптомы вполне могут свидетельствовать о наличии серьезных проблем с дыхательной системой.

Глаза и нос

Чихание, насморк и слезы на глазах могут указывать на наличие проблем с зубами или деснами, вирусное заболевание или воспаление верхних дыхательных путей. Такие симптомы, как частое моргание и покраснение области вокруг глаз, а также регулярные выделения или кровотечения из носа, вполне могут свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем вашего любимца.

Если вы заметили, что веко кошки опухло, то, скорее всего, что-то попало в глаз. Подобное воспаление также может свидетельствовать об инфекции или общем недомогании.

Кости и суставы

Если ваш любимец хромает, то это может быть связано как с травмой, так и с болями в суставах. Если кошка медленно встает или ложится, не может прыгать так же высоко, как раньше, или если ей сложно спускаться и подниматься по лестнице, это может указывать на наличие проблем с костями или суставами.