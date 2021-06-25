На жаль, коти не здатні розповісти господареві, що у них болить і чому вони нездужають. Вчасна діагностика і подальше лікування є запорукою їхнього довголіття.

Тривожні симптоми хвороби у котів

На відміну від собак, коти більш схильні до усамітнення, а не до пошуку допомоги та розради, якщо вони нездужають. Подібний захисний рефлекс часто робить їх більш агресивними чи змушує ховатися від людей. Усе це може перешкодити повноцінному догляду за вашим улюбленцем.

Щоб уникнути серйозних проблем зі здоров'ям, бажано кожні 6 – 12 місяців проводити огляд у кваліфікованого ветеринарного лікаря. Особливо актуальною ця рекомендація для котів, старших ніж 8 років.

Якщо вам здається, що зі здоров'ям вашого улюбленця щось не так, але ви не знаєте, наскільки серйозна ситуація, слід звернути увагу на кілька характерних симптомів, наявність яких вкаже на необхідність якомога швидше звернутися до ветеринара.

Нижче наведено опис ключових симптомів і найбільш поширених захворювань, якими найчастіше страждають кішки і на які необхідно звернути особливу увагу.

Пам'ятайте: якщо ви справді стурбовані здоров'ям вашого улюбленця, не відкладайте візит до ветеринара.

Порушення апетиту

Якщо ваш улюбленець став їсти менше, ніж зазвичай, це могла спровокувати спекотна погода, що знижує апетит. Втім, порушення апетиту у кота може свідчити про наявність тих чи інших проблем зі здоров'ям. Це особливо характерно для котів похилого віку.

Якщо погіршення апетиту у вашого вихованця супроводжується такими симптомами, як млявість, блювота, діарея, втрата ваги і іншими ознаками серйозних захворювань, то слід негайно звернутися до ветеринарного лікаря.

Натомість підвищений апетит може свідчити про діабет, шлунково-кишкові захворювання або про надмірну активність щитоподібної залози.

Нудота і нездужання

Нудота може бути ознакою різних захворювань, включаючи проблеми з шлунково-кишковим трактом, порушення нормального функціонування печінки і нирок та інше. Пам'ятайте: блювота, що супроводжується нездужанням, діареєю, пригніченим настроєм або втратою апетиту, може вказувати на наявність серйозних проблем зі здоров'ям вашого улюбленця.

У подібній ситуації варто якомога швидше звернутися до ветеринарного лікаря, який полікує вашого улюбленця.

Проблеми з дефекацією і сечовипусканням

Якщо кішка страждає від постійної діареї, а її екскременти чорного кольору або містять кров і слиз, то, найімовірніше, це свідчить про ті чи інші проблеми зі здоров'ям.

Якомога швидше звертатися за допомогою до фахівця варто, якщо:

спроби вашого вихованця сходити в туалет "по-великому" закінчуються невдачею;

його екскременти вкрай тверді і містять шерсть;

улюбленець дуже часто відвідує лоток, без успіху намагаючись сходити "по-маленькому";

в його сечі міститься кров, а під час сечовипускання кіт голосно нявкає або видає жалібні стогони.

Пам'ятайте: цілком можливо, що вам не важко буде самостійно усунути ці симптоми, проте вони можуть свідчити про наявність набагато більш серйозних проблем зі здоров'ям вашої кішки, ніж ви думаєте. Захворювання сечового міхура вкрай небезпечні для життя котів, тому важливо почати лікування якомога раніше!

Значне збільшення ваги

Швидке збільшення ваги вашого улюбленця може призвести до ожиріння. Воно часто призводить до діабету, проблем з пересуванням і цілої низки серйозних захворювань. Якщо ви можете на дотик відчути ребра своєї кішки, це свідчить про те, що вага вашого вихованця в нормі. В іншому випадку ваш кіт має надмірну вагу.

Якщо ви вважаєте, що вашому вихованцеві варто скинути декілька кілограмів, насамперед проконсультуйтеся з досвідченим ветеринаром.

Якщо вам здається, що живіт кішки здувся або округлився, варто теж негайно проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Причиною цієї проблеми цілком може бути не ожиріння, а затримка рідини в організмі.

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Збільшення пиття і часте сечовипускання

Якщо ви недавно перевели свого вихованця з вологого корму на сухий, то цілком ймовірно, що тепер він буде пити більше води, ніж раніше. Це у нормі доти, доки його організм остаточно не звикне до зміни раціону.

З іншого боку, якщо кішка раптово, без видимих на те причин, починає споживати набагато більше рідини і частіше ходити в туалет "по-маленькому", це може свідчити про:

діабет,

неправильне функціонування нирок.

Тому, якщо ви стали помічати кота біля мисочки з водою все частіше або якщо його лоток став більш вологим, ніж зазвичай, варто негайно звернутися до ветеринарного лікаря.

Показники здоров'я котів

Шкіра та шерсть

Стан шкіри – це надійний індикатор здоров'я кішок. Шкіра вашого вихованця повинна мати гладку текстуру, бути чорною або рожевою, а шерсть – блискучою.

Часте умивання або чухання, наявність подряпин на шкірі або випадання шерсті – все це може свідчити про захворювання шкіри у вашої кішки. Водночас поганий стан і матовість шерсті поряд з великою кількістю лупи може вказувати на те чи інше серйозне захворювання, яке не має прямого стосунку до шкіри або шерсті, проте робить істотний вплив на їхній стан.

Часті почісування і наявність дрібних чорних крапок на тілі тварини також може говорити і про наявність бліх. Це не настільки серйозна проблема, адже їх відносно легко вивести.

Пам'ятайте: варто якомога швидше звернутися до ветеринара, якщо ви помітите коричневі виділення або почервоніння в вушній раковині кота чи довкола. Це може свідчити про зараження кліщем.

Ротова порожнина і ясна

Будь-яке почервоніння навколо рота, опухлі ясна або неприємний запах – все це можливі ознаки зараження ротової порожнини. Ці симптоми можуть бути досить болючими, і, як наслідок, кішка може навіть втратити апетит або жувати їжу тільки однією стороною рота. Крім того, всі ці симптоми здатні привести до різкої втрати ваги.

Дихання

На відміну від собак, дихання через рот не є для кішок нормою. Тому якщо кіт важко або прискорено дихає, кашляє, сопе, задихається або видає гучні звуки при диханні, намагайтеся не затягувати з візитом до лікаря. Ці симптоми цілком можуть свідчити про наявність серйозних проблем з дихальною системою.

Очі і ніс

Чхання, нежить та сльози на очах можуть вказувати на наявність проблем із зубами або яснами, вірусне захворювання або запалення верхніх дихальних шляхів. Такі симптоми, як часте кліпання і почервоніння області навколо очей, а також регулярні виділення або кровотечі з носа, цілком можуть свідчити про наявність серйозних проблем зі здоров'ям вашого улюбленця.

Якщо ви помітили, що повіка кішки опухла, то, швидше за все, щось потрапило в око. Подібне запалення також може свідчити про інфекцію чи загальне погіршення здоров'я.

Кістки і суглоби

Якщо ваш улюбленець шкутильгає, то це може бути пов'язано як з травмою, так і з болями в суглобах. Якщо кішка повільно встає або лягає, не може стрибати так само високо, як раніше, або якщо їй складно спускатися і підійматися сходами, це може вказувати на наявність проблем з кістками або суглобами.

Підсумуємо: за наявності незвичного стану кота, його пасивності, підозрілої поведінки, варто звернутися до ветеринара. Пам'ятайте, що ми відповідальні за наших улюбленців і ніхто, крім нас про них не подбає. Хай коти будуть здоровими і сповненими енергії!