Фотосессии беременных женщин – это всегда особенное событие, в которойм сочетается нежность и магия рождения новой жизни.

Кстати Как познакомить собаку с другими любимцами: полезные советы

Партнерами Колин стали любимые животные. Обезьяна, кенгуру, собаки и другие звери охотно позировали с ней перед объективом фотокамеры.

Черно-белые фотографии прекрасно иллюстрируют прекрасные отношения между животными и женщиной, проявляет к ним заботу и нежность. Эти фотографии могут стать не только украшением любого журнала о природе, но и вдохновить других женщин, которые хотели бы навсегда сохранить воспоминания о беременности.

Дважды просить пойти на руки никого не нужно / Фото Insider

А кто это у твоем кармане? / Фото Insider

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina , чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.

Удивительное знакомство / Фото Insider

Для счастья любимца надо немного / Фото Insider