Фотосесії вагітних жінок – це завжди особлива подія, в якій поєднується ніжність та магія народження нового життя.
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Партнерами Колін стали улюблені тварини. Мавпа, кенгуру, собаки та інші звірі радо позували з нею перед об'єктивом фотокамери.
Чорно-білі світлини чудово ілюструють прекрасні стосунки між тваринами та жінкою, яка проявляє до них турботу та ніжність. Ці фотографії можуть стати не лише окрасою будь-якого журналу про природу, а й надихнути інших жінок, які б хотіли назавжди зберегти спогади про вагітність.
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