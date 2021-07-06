Фотосесії вагітних жінок – це завжди особлива подія, в якій поєднується ніжність та магія народження нового життя.

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Партнерами Колін стали улюблені тварини. Мавпа, кенгуру, собаки та інші звірі радо позували з нею перед об'єктивом фотокамери.

Чорно-білі світлини чудово ілюструють прекрасні стосунки між тваринами та жінкою, яка проявляє до них турботу та ніжність. Ці фотографії можуть стати не лише окрасою будь-якого журналу про природу, а й надихнути інших жінок, які б хотіли назавжди зберегти спогади про вагітність.

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Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.

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